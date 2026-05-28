A pochi chilometri da Roma, c’è Marina di San Nicola, un posto meraviglioso che riesce a unire il fascino del mare alla quiete del verde.

A pochi chilometri da Roma, c’è Marina di San Nicola, un posto meraviglioso che riesce ad essere uno di quei luoghi in grado di unire il fascino del mare alla quiete del verde. Una località raccolta, ordinata, affacciata sul Tirreno, nella quale la dimensione balneare riesce a convivere con giardini, parchi, percorsi pedonali e scorci costieri. Non è soltanto una meta estiva per chi è alla ricerca di spiagge e relax: è anche un piccolo “gioiello verde” a due passi dalla Capitale, pensato per chi vuole respirare l’aria di mare senza allontanarsi troppo dalla città.

Marina di San Nicola, lo “scrigno del Tirreno” tra mare e natura a due passi da Roma

Frazione del comune di Ladispoli, Marina di San Nicola si trova lungo il litorale laziale, a circa 37 chilometri da Roma, raggiungibile dalla via Aurelia. Il suo soprannome, “lo scrigno del Tirreno”, racconta molto bene l’identità del luogo: si tratta di una località balneare curata, con spiagge sabbiose, acque pulite, stabilimenti, ristoranti e servizi pensati per accogliere residenti e villeggianti.

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Uno degli elementi più riconoscibili è la forte presenza del verde. Il comprensorio è circondato da parchi e giardini, con un’estensione di aree verdi indicata in circa 120 ettari: un dato che contribuisce a renderlo diverso da altre mete più caotiche del litorale romano. Il lungomare, dedicato a Sergio Leone, offre passeggiate, piste pedonali e ciclabili, tratti di spiaggia libera e stabilimenti attrezzati.

Ma Marina di San Nicola non è solo mare. Nei pressi della spiaggia si trova anche un’area archeologica con i resti di una villa romana legata alla tradizione di Pompeo Magno, anche se l’attribuzione non è certa. Portici, pavimenti musivi, ambienti decorati e il criptoportico raccontano una storia antica, affacciata direttamente sul paesaggio marino.

Nata come luogo di villeggiatura negli anni Cinquanta, la località si è sviluppata soprattutto nei decenni successivi, mantenendo una vocazione residenziale e turistica. Oggi è collegata alla via Aurelia e all’autostrada A12, mentre chi arriva in treno può fare riferimento alle stazioni di Ladispoli-Cerveteri o Torre in Pietra-Palidoro. Un piccolo angolo di costa, verde e tranquillo, a portata di Roma.

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