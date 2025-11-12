Dopo il travolgente successo dei concerti di Milano e Bergamo nel 2025, Marilyn Manson annuncia tre nuove date estive in Italia per il 2026. Il leggendario “Antichrist Superstar” tornerà ad esibirsi davanti al pubblico italiano con tre appuntamenti attesissimi:

11 luglio 2026 – Ferrara Summer Festival (Piazza Ariostea, Ferrara)

13 luglio 2026 – Bari, Fiera del Levante

14 luglio 2026 – Rock in Roma presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Il ritorno del Reverendo a Roma

Il concerto romano, previsto per martedì 14 luglio 2026, rappresenta uno degli eventi più attesi del calendario estivo della Capitale. Inserito nel cartellone del Rock in Roma, il live promette di essere un’esperienza intensa e teatrale, nel pieno stile provocatorio e visionario che ha reso Manson una delle icone più controverse e affascinanti del rock contemporaneo.

Sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il pubblico potrà rivivere i grandi classici che hanno segnato la carriera del cantante — da The Beautiful People a Sweet Dreams (Are Made of This), passando per Disposable Teens e This Is the New Shit — insieme ai brani più recenti che confermano la sua continua evoluzione artistica.

Biglietti e prevendite

I biglietti per tutte le date italiane di Marilyn Manson saranno disponibili su Vivaticket (e nei punti vendita e circuiti autorizzati) a partire dalle ore 10:00 di giovedì 13 novembre 2025.

Un’estate all’insegna del dark rock

Le tre date italiane del 2026 si preannunciano come un’occasione unica per i fan di immergersi ancora una volta nell’universo oscuro e magnetico del Reverendo. Ferrara, Bari e Roma accoglieranno uno spettacolo che unisce musica, arte e provocazione, confermando il legame profondo tra Manson e il pubblico italiano.