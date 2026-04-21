Estate 2026 alle porte: nel Lazio arrivano i nuovi dati sulla qualità delle acque e svelano dov’è il mare è più pulito dell’anno.

L’estate 2026 è dietro l’angolo, e il Lazio si prepara a mostrarsi nella sua veste migliore anche dal punto di vista ambientale: arrivano i dati aggiornati sulla qualità delle acque dell’intero territorio regionale, che svelano qual è il mare più pulito dell’anno. Tra mare e laghi, il quadro generale restituisce un’immagine incoraggiante, destinata a incidere anche sulle scelte di chi sta pianificando le vacanze.

Qualità delle acque 2026: qual è il mare più pulito del Lazio

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. I dati più aggiornati certificano un risultato storico: nessuna area del Lazio è stata classificata come “scarsa” e c’è una netta prevalenza di acque “eccellenti”, pari al 93% del totale. Su 221 aree monitorate, ben 206 raggiungono il livello più alto di qualità, mentre solo una minima parte rientra nelle categorie “buona” o “sufficiente”.

LEGGI ANCHE: — Le terme imperdibili vicino Roma, tra sorgenti libere e a pagamento: ecco dove andare

A guidare questa classifica virtuosa è la provincia di Latina, con il 94% di acque eccellenti, seguita da Roma (87%) e Viterbo (86%). Numerosi comuni costieri fanno registrare il 100% di qualità eccellente: da Sabaudia a Sperlonga, passando per Gaeta, San Felice Circeo e Minturno, fino a località del litorale romano come Civitavecchia, Ladispoli e Fiumicino. Un risultato che cambia la percezione del mare del Lazio, che si fa sempre più competitivo anche in chiave turistica.

Il dato forse più sorprendente arriva però dall’entroterra: i laghi del Lazio raggiungono livelli quasi perfetti, con il 99% delle acque balneabili classificate come eccellenti. Tra i protagonisti spiccano Bolsena, Bracciano e Vico, autentici punti di riferimento per coloro che sono alla ricerca di alternative al mare senza rinunciare alla qualità.

Dietro questi risultati c’è un sistema di monitoraggio continuo, con oltre 1.600 campionamenti tra aprile e settembre e controlli specifici su eventuali criticità, come alghe o variazioni anomale.

Photo Credits: Shutterstock