Quanto costa andare al Mare nel Lazio? Ad Anzio ombrellone e lettini pesano sempre di più sul budget: ecco la spesa per una settimana.

Quanto costa andare al mare nel Lazio? Ombrellone e lettini incidono sempre di più sul budget delle famiglie, soprattutto durante le settimane centrali dell’estate. Anche ad Anzio, una delle mete balneari più frequentate dai romani, le tariffe degli stabilimenti seguono una tendenza nazionale fatta di rincari progressivi. Ma quanto bisogna mettere in conto per una settimana in spiaggia?

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Quanto costa una settimana al mare nel Lazio? L’esempio di Anzio

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo un’indagine condotta da Altroconsumo su 222 stabilimenti balneari italiani, ad Anzio una settimana con un ombrellone e due lettini costa mediamente 179 euro, considerando le prime quattro file e il periodo compreso tra il 2 e l’8 agosto.

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Nonostante il prezzo, la località laziale si colloca nella parte medio-bassa della classifica nazionale. I prezzi restano infatti inferiori rispetto a mete come Alassio, dove la media raggiunge 340 euro, Gallipoli con 324 euro e Alghero con 274 euro. Sono invece più economiche Senigallia, Rimini e Lignano, che chiude la graduatoria con una spesa media di 157 euro.

Il dato più significativo riguarda però l’andamento generale delle tariffe. Nel 2026 i prezzi degli stabilimenti sono cresciuti mediamente del 6% rispetto al 2025 e del 24% rispetto al 2021. La tariffa media delle prime quattro file è passata infatti da 182 a 225 euro.

A livello nazionale, una settimana in prima fila costa mediamente 238 euro, contro i 229 della seconda, i 219 della terza e i 210 euro richiesti dalla quarta fila in poi. Secondo l’indagine, l’80% di chi sceglie uno stabilimento lo fa soprattutto per servizi e attrezzature ma le spiagge libere restano l’alternativa più economica, sebbene gli spazi gratuiti disponibili risultino sempre più ridotti.

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