Un rifugio dove potersi rilassare senza allontanarsi troppo dalla Capitale. Stiamo parlando di uno dei borghi più belli d’Italia, Sperlonga.

Stai cercando un rifugio dove rilassarti senza allontanarti troppo dalla Capitale? A pochi passi da Roma, sorge Sperlonga, un borgo incantevole, in provincia di Latina.

Le spiagge pulite e il mare limpido rendono Sperlonga una delle mete più apprezzate del Lazio meridionale.

LEGGI ANCHE: — La montagna spaccata di Gaeta, ecco perché si chiama così: la leggenda dietro questo particolare nome

Sul litorale si trovano sia graziosi stabilimenti balneari, dove intrattenersi con musica e cocktail, sia spiagge libere perfette, invece, per gli amanti del mare in solitaria, senza alcun costo!

Oltre la spiaggia. Cosa visitare a Sperlonga

Ma Sperlonga non è solo mare. Fare una sosta qui significa poter ammirare le bellezze storiche che caratterizzano il borgo.

Shutterstock – Museo Archeologico di Sperlonga

Il sito è infatti ricco di storia, a partire proprio dalla spiaggia, dove si può ammirare la Grotta di Tiberio.

La Grotta di Tiberio è la parte più spettacolare della villa romana di Sperlonga. L’enorme anfratto naturale è preceduto da una grande peschiera rettangolare di acqua marina che ospitava al centro un’isola artificiale, utilizzata come cenatio estiva, ovvero il luogo dove Tiberio e la sua corte mangiavano in estate.

La grotta era decorata con statue marmoree di enorme valore artistico, dedicate alla saga di Ulisse e scolpite da artisti greci di Rodi. Il fondo della grotta era abbellito con affreschi e opere in muratura che dividevano l’ambiente in sale ed alcove.

Oggi è ancora possibile visitare la grotta e il Museo Archeologico della Villa di Tiberio tutti i giorni, esclusi lunedì e martedì.

Il prezzo del biglietto per visitare il Museo Archeologico di Sperlonga è di 8 euro per il biglietto intero e 2,50 euro per il ridotto. La prima domenica del mese, l’ingresso è gratuito.

Le acque che bagnano la grotta sono considerate riserva marina protetta, dove è interdetta la pesca e il transito delle barche a motore.

Non vi resta che visitare Sperlonga per scoprire tutte le meraviglie che questo incantevole borgo ha da offrire!