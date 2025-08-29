La band romana sarà martedì 2 settembre 2025 sul palco dell’area esterna del Teatro Tor Bella Monaca con l’ultimo album dal titolo Sandcastle che verrà proposto al pubblico nella sua interezza

La band romana Mardi Gras torna dal vivo con un evento speciale: martedì 2 settembre 2025, alle ore 21, il palco dell’area esterna del Teatro Tor Bella Monaca ospiterà il rock show in cui l’ultimo album dal titolo Sandcastle verrà proposto al pubblico nella sua interezza. Dopo il sold out all Auditorium Parco della Musica una nuova occasione di assistere ad uno spettacolo unico, in cui musica e visuals si fonderanno per accompagnare il pubblico dentro l’universo del disco, raccontandone la storia e le atmosfere. Il concerto sarà arricchito da proiezioni e contenuti multimediali che daranno vita a un’esperienza sensoriale completa, capace di unire energia rock e narrazione visiva.Il progetto Sandcastle si estende anche oltre la musica: l’album ha infatti ispirato un graphic musical a fumetti, illustrato da Filippo Novelli, che trasforma le canzoni in tavole e immagini, offrendo al pubblico una nuova chiave di lettura dell’opera. Mardi Gras sono una band romana nata nel 2006, il cui nome si ispira all’ultimo album dei Creedence Clearwater Revival e al celebre carnevale di New Orleans. Partiti come gruppo acustico, si sono evoluti in una rock band dal respiro internazionale, con influenze americane, irlandesi e inglesi, e con una forte attenzione alle storie e ai temi sociali.

Il loro percorso discografico inizia con Drops Made (2006), definito da Rockerilla “sette piccoli quadretti classici e senza tempo”. Nel 2011 esce Among the Streams, album rivelazione che mescola irish rock, country e americana e vede la partecipazione di Liam O’Maonlai (Hothouse Flowers). Nel 2015 pubblicano Playground, registrato a Roma e masterizzato agli Abbey Road Studios, un lavoro che esplora ballad, rock, funky e brani intimisti, con la collaborazione di Mundy. Dopo vari singoli e collaborazioni (tra cui Mark Geary e il produttore Stuart Epps), nel 2024 arriva Sandcastle, quarto album della band, anticipato dal singolo Lia’s Theme. I Mardi Gras hanno rappresentato l’Italia allo Sziget Festival di Budapest e hanno intrapreso tour in Irlanda, ottenendo ottime recensioni e collaborando con artisti come Glen Hansard, Jack Savoretti, Billy Bragg e Paolo Benvegnù. Due loro brani di protesta, The Wait (contro la pena di morte) e Scarecrow in the Snow (sulla paura del diverso), sono stati inseriti da Neil Young nel progetto Songs of the Times.Nel 2021 sono stati ospiti del programma We Have a Dream di Red Ronnie e selezionati dal Reader’s Digest tra i 7 artisti europei da scoprire, grazie a una miscela di pop, rock, soul e richiami al folk irlandese