Marco Mengoni si esibirà il 2 luglio a Roma allo Stadio Olimpico: tutti i dettagli sul concerto

Marco Mengoni è tornato sui grandi palchi, inaugurando la stagione dei concerti. Il 21 giugno si è esibito a Lignano e tra poco raggiungerà Roma con una data imperdibile. Nell’attesa scopriamo la possibile scaletta ed altri dettagli sull’evento.

Marco Mengoni a Roma: tutti i dettagli sul concerto

La scaletta ufficiale del tour 2025 di Marco Mengoni è stata pubblicata, quindi, anche per il concerto a Roma sono questi i seguenti brani che canterà l’artista all’Olimpico davanti a migliaia di spettatori:

Ti ho voluto bene veramente, Guerriero, Sai che, La valle dei re / Black Hole Sun (cover), Non me ne accorgo, Tutti hanno paura, No stress, Voglio, Muhammad Ali, Fuoco di paglia, Cambia un uomo, Luce, Proteggiti da me, In due minuti, Un’altra storia, Tonight, Hola (I say), Due Vite, L’essenziale, Mi fiderò, La casa Azul, Onde, Un fiore contro il diluvio, Proibito, Incenso, Mandare tutto all’aria, Pazza Musica, Ma stasera, Pronto a correre, Io ti aspetto, Sto bene al mare, Esseri umani.

Il tour 2025 di Marco Mengoni raggiungerà anche città all’estero. L’artista porterà il suo concerto in giro per il mondo e toccherà molte delle principali città italiane: da Napoli a Roma, da Bologna a Torino, fino a Padova, Bari e Messina, dove si terrà l’ultima tappa estiva il 24 luglio.

Dopo la pausa, Marco Mengoni inizierà il tour autunnale a partire dall’8 ottobre a Torino. A partire da metà novembre, invece, volerà a Ginevra per poi continuare a Stoccarda, Düsseldorf, Zurigo, Francoforte, Monaco di Baviera, Bruxelles, Utrecht, Parigi, Londra, Madrid.

Con la sua musica e il suo talento l’artista laziale ha conquistato la stima e l’affetto di milioni di persone e la sua fama è diventata internazionale. Mengoni ha ottenuto un successo dietro l’altro, i suoi testi sono unici e lasciano il segno.

