Vicino Roma si trova uno dei più piccoli borghi d’Italia: una vera perla da visitare

Uno dei più piccoli borghi d’Italia si trova non lontano da Roma. Siamo nella Sabina, in particolare a Marcetelli, paesino di una settantina di abitanti. Caratteristica, questa, che gli vale il titolo di borgo più piccolo del Lazio e tra i più piccoli del Bel Paese.

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Tra la Sabina e la Ciociaria ci sono davvero tanti posti molto affascinanti, ideali per evadere dalle grandi città per una gita. In molti casi si trovano su colli e montagne, e questo li rende perfetti anche per chi vuole fare delle camminate che facciano bene alla salute. Tra questi va sicuramente menzionato Marcetelli.

Il fascino del borgo di Marcetelli

Si tratta di un piccolo borgo medievale incastonato tra i monti. Posizione privilegiata da cui domina tutta la vallata che sta intorno. Questa è una terra circondata da boschi e gole profonde: se nei secoli era praticamente inespugnabile, oggi è praticamente disabitata. Come si diceva prima, infatti, gli abitanti di questo comune sono solo una settantina.

Ma che cosa si fa a Marcetelli? Nel corso della storia era diventata anche famosa per le sue attività artigianali legate al legno, ricchezza principale di questa terra. Si dice che in tutta la regione Lazio fossero molto ricercate le botti e i tini plasmati con tanta arte in questa zona.

Il borgo di Marcetelli, alla base del Monte Navegna, è al momento il comune più piccolo di tutta la Regione Lazio. In passato ha avuto un ruolo non da poco nelle vicende storiche. Sembra che abbia preso parte alle antiche guerre in cui Roma sconfisse i Galli che ne preparavano l’invasione. Dopo la caduta dell’Impero Romano e nel corso del Medioevo questa zona, per via della sua posizione, rimase lontana dalle sorti dell’Italia. Ciononostante le popolazioni locali si dice abbiano partecipato alla difesa del Lazio contro le incursioni saracene.

Mercetelli d’estate

Nel cuore dell’estate, Mercetelli si trasforma. Le colline si tingono d’oro sotto il sole implacabile, i sentieri polverosi raccontano storie di camminate lente e silenzi cercati. Le vecchie case in pietra sembrano riposare, protette dall’ombra degli ulivi.

Mercetelli d’estate è un tempo sospeso, dove tutto rallenta e il presente sembra bastare. È un piccolo mondo che, per chi sa osservare, racchiude la quiete che altrove si fatica a trovare.

La sagra della castagna

Ogni anno a novembre il borgo di Marcetelli ospita la sagra della castagna rossa. Durante la festa non mancano mai intrattenimento musicale e caldarroste gratuite.

Marcetelli celebra la sua regina d’autunno: la Castagna Rossa

l borgo di Marcetelli, in provincia di Rieti, si prepara a festeggiare uno dei prodotti simbolo del territorio con la 47ª Sagra della Castagna Rossa, in programma sabato 31 ottobre 2026 a partire dalle ore 12. Una giornata dedicata ai sapori dell’autunno, alla cultura locale e alla convivialità, con un ricco programma di iniziative per residenti e visitatori.

Protagonista della festa sarà naturalmente la castagna rossa, presente anche in alcune delle specialità del menù. Tra i piatti proposti ci saranno maltagliati ai funghi, gnocchetti e fagioli, spezzatino di vitella con castagne, arrosticini, pizze fritte e gelato alla castagna. Non mancheranno vino e caldarroste gratuiti.

Ad accompagnare la giornata ci saranno intrattenimento musicale e artistico, laboratori e momenti di festa. L’occasione sarà anche quella di scoprire il borgo di Marcetelli, passeggiando tra i vicoli del centro storico e visitando il museo “La Bottega del Cerchiaro”, per conoscere più da vicino la storia e le tradizioni del paese.

Un appuntamento che unisce gastronomia, cultura e musica, trasformando la castagna in un’occasione per riscoprire uno dei borghi del territorio reatino.

L’appuntamento è per sabato 31 ottobre dalle ore 12 a Marcetelli (Rieti), per una giornata all’insegna dei sapori e delle tradizioni autunnali.

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