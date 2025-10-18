Domenica 19 ottobre la Capitale ospita la seconda edizione della Wizz Air Rome Half Marathon, la mezza maratona di 21 chilometri e 97 metri organizzata da RomaOstia SSD insieme a RCS Sports & Events. La partenza è fissata alle ore 8:30 da via del Circo Massimo e l’arrivo è previsto in via degli Annibaldi, con la meravigliosa vista del Colosseo.

La manifestazione si inserisce in un weekend ricco di eventi non solo per i runner competitivi, ma anche per appassionati e famiglie.

Sabato 18 ottobre si svolgeranno:

la Longevity Run , corsa non competitiva per promuovere stili di vita salutari e la prevenzione cardiovascolare;

, corsa non competitiva per promuovere stili di vita salutari e la prevenzione cardiovascolare; la Dog Run , una corsa di 1,3 km dedicata a pet e “pet parent”;

, una corsa di dedicata a pet e “pet parent”; la Baby Run e il 4° Trofeo “Roma conCorre per la Legalità”.

Domenica 19 ottobre è prevista anche la Business Run, valida come Campionato Italiano Imprenditori di mezza maratona.

Il percorso, lungo i canonici 21 km e 97 metri, è tra i più suggestivi al mondo.

Partenza dal Circo Massimo, attraversamento del quartiere Testaccio e di via Ostiense, fino alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura. Dopo il settimo chilometro è previsto un tratto in salita verso Porta Ardeatina, seguito da una discesa panoramica che costeggia le Terme di Caracalla, con ritorno nei pressi del Circo Massimo.

Nella seconda metà, gli atleti correranno lungo il Lungotevere, attraversando i ponti Umberto I e Regina Margherita, per poi entrare nel quartiere Prati e rientrare nel cuore della città: via del Corso, piazza del Popolo, piazza di Spagna, piazza Navona, largo Argentina e piazza Venezia. L’arrivo è previsto in via degli Annibaldi, con il Colosseo sullo sfondo.

Correre tra monumenti e piazze storiche della Capitale rende questa mezza maratona un’esperienza unica, un viaggio nel tempo tra le meraviglie della Roma antica e moderna.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, saranno introdotte diverse modifiche alla viabilità.

Dalle ore 23:00 di sabato 18 ottobre chiuderà via del Circo Massimo per le operazioni di allestimento.

chiuderà per le operazioni di allestimento. Dalla mezzanotte e un minuto di domenica saranno chiuse via Cavour e via degli Annibaldi .

saranno chiuse e . Alle 6:00 scatteranno ulteriori interdizioni su via dei Cerchi, viale delle Terme di Caracalla, via Celio Vibenna, via di San Gregorio e piazza di Porta Capena .

scatteranno ulteriori interdizioni su . Dalle 7:30 tutto il tracciato sarà chiuso al traffico fino alle 13:30 circa.

Le restrizioni al traffico comporteranno anche deviazioni per numerose linee Atac.

Già dalla notte di sabato saranno interessate le linee 81, 118, 160 e 715, insieme alle linee notturne nMC e nMB.

Domenica mattina subiranno deviazioni o limitazioni le linee H, 3Bus, 8Bus, 23, 30, 34, 44, 46, 49, 52, 53, 60, 62, 63, 70, 71, 75, 77, 80, 83, 85, 87, 96, 98, 115, 128, 170, 190F, 280, 492, 628, 716, 719, 766, 775, 780, 781, 792, 870, 881, 913, 916F, 990 e C3.

Le linee 40, 51 e 64 saranno temporaneamente sospese nella fascia oraria tra le 7:00 e le 13:00.

Per chi desidera assistere all’evento, è consigliato raggiungere il centro storico con largo anticipo, preferendo mezzi alternativi come bici, monopattini o scooter sharing. I punti più spettacolari per ammirare la corsa sono piazza Navona, piazza di Spagna, piazza del Popolo e naturalmente l’arrivo al Colosseo.

La Wizz Air Rome Half Marathon 2025 è più di una semplice gara: è una festa di sport, cultura e partecipazione, un’occasione per vivere Roma da una prospettiva diversa e respirare l’energia di una città in movimento.



