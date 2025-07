Domenica 7 settembre tra le mura di Forte Antenne a Roma la preview ufficiale della prossima edizione di Manifesto, il Festival che da otto anni intreccia musica elettronica, sperimentazione e arti visive

Due palchi e cinque act imperdibili, un elettrizzante cortocircuito di suoni contemporanei e visioni futuristiche: Manifesto – PRIMA è la preview ufficiale della prossima edizione di Manifesto, un primo assaggio potente del Festival romano che da otto anni intreccia musica elettronica, sperimentazione e arti visive. L’appuntamento è per domenica 7 settembre tra le mura di Forte Antenne a Roma.Con PRIMA, Manifesto torna nella Capitale e lo fa, come sempre, a modo suo: azzerando confini, ignorando le etichette, intrecciando voci, beat e linguaggi visivi che sfidano ogni categoria. Un’anteprima che attraversa geografie, generi e sensibilità, unendo artiste e artisti sotto il comune denominatore dell’elettronica. Un festival che vibra tra radici e futuro, mescolando identità e traiettorie in un continuo slittamento di prospettive.Una serata che ospita alcuni dei nomi più interessanti della scena elettronica italiana e internazionale: dal live viscerale e magnetico di Whitemary all’affascinante performance audiovisiva del londinese Rival Consoles, passando per le architetture ipnotiche di Telesm, la ricerca sonora materica di Leonardo Metz e il ritmo identitario dei set di Naomi. Tra le protagoniste della serata, Whitemary, una delle voci più originali e riconoscibili dell’elettronica italiana. La sua è musica elettronica d’impulso, terapeutica, esorcizzante: testi sinceri, sintetizzatori analogici, vibes techno e una follia senza rimpianti. Con il progetto New Bianchini Live Band, porterà sul palco tutta l’energia e l’urgenza espressiva che l’hanno resa un punto di riferimento per la scena contemporanea. Un live che è rito, performance, catarsi. Attesissimo anche il live del londinese Rival Consoles, artista di punta della scena elettronica contemporanea, che, con una particolare alchimia tra tensione emotiva e raffinatezza elettronica, presenta un’esperienza immersiva, in cui suono e visione si fondono in un racconto ipnotico sospeso tra contemplazione e viaggio sensoriale. Un’occasione unica anche per ascoltare dal vivo alcuni brani di “Landscape From Memory”, il suo nuovo album uscito il 4 luglio su Erased Tapes. Con melodie vibranti e bassi potenti, in line-up anche Naomi, DJ romana di origini afro-caraibiche, porta in scena set coinvolgenti che mescolano house, amapiano, funk, dancehall e afro-beat, arricchito da sonorità come guaracha, baile funk e bouyon. Il suo stile fluido e istintivo dà vita a spazi sonori che celebrano identità, corpo e cultura, trasformando il ritmo in un potente linguaggio di connessione. Tra le proposte della serata anche due dj set firmati Rhizome: Leonardo Metz, artista che indaga le tensioni sociali dei territori marginali trasformandole in paesaggi sonori astratti ma radicati nella memoria e nella materia, e Telesm, produttore e sound designer che fonde bass music, ambient e techno con live coding e feedback generativi in un’esperienza sonora ibrida e immersiva.

DOMENICA 7 SETTEMBRE AL FORTE ANTENNE DI ROMA

LA PREVIEW DEL FESTIVAL DEDICATO ALL’ELETTRONICA, ALLA SPERIMENTAZIONE E ALLE ARTI VISIVE

RIVAL CONSOLES ― Live A/V

WHITEMARY ― New Bianchini Live Band

NAOMI ― Dj Set

Rhizome Presents

LEONARDO METZ ― Dj Set

TELESM ― Dj Set

Biglietti disponibili su Xceed ― https://xceed.me/it/roma/event/manifesto-prima–191122

Manifesto è un evento co-prodotto e promosso da DNA concerti e Monk.