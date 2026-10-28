Dal 25 al 29 novembre il festival torna nella Capitale con Alessandro Cortini, Kode9, Mad Professor, Quantic e Maria Arnal, attesa per la sua unica data italiana. Quattro giornate tra live, dj set e performance audiovisive al Nuovo Teatro Orione, alla Chiesa Valdese e al Monk.

Dieci anni di musica elettronica, sperimentazione e contaminazioni artistiche. Manifesto festeggia il suo decimo anniversario a Roma con un programma che mette insieme grandi nomi della scena internazionale, nuove voci della ricerca sonora e progetti che uniscono musica e arti visive. L’appuntamento è dal 25 al 29 novembre 2026, con quattro giornate di eventi distribuite tra il Nuovo Teatro Orione, la Chiesa Valdese e il Monk.

Prodotto da DNA Concerti e Monk Roma, con il contributo della Regione Lazio, il festival si è affermato negli anni come uno degli appuntamenti dedicati alla musica elettronica più interessanti dell’autunno romano. Nato nel 2016 per dare spazio ai produttori italiani, ha progressivamente allargato i propri orizzonti, ospitando artisti internazionali e mettendo in dialogo generi, tradizioni musicali e linguaggi visivi.

Manifesto 2026 a Roma: gli artisti in programma

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 ci sono Alessandro Cortini, storico membro dei Nine Inch Nails, che presenta per la prima volta a Roma il suo spettacolo audiovisivo Nati Infiniti, e Kode9, pioniere della dubstep e fondatore dell’etichetta Hyperdub, atteso con il progetto Escapology.

Spazio anche a Mad Professor, figura di riferimento della scena dub e reggae britannica, che salirà sul palco insieme a DJ King Karmz con The Dub Show, e a Quantic, musicista e produttore britannico noto per la sua capacità di attraversare jazz, soul, hip-hop, reggae, cumbia ed elettronica.

Tra gli appuntamenti da segnare c’è quello con Maria Arnal, protagonista di un’unica data italiana con il live audiovisivo legato al suo album AMA. La musicista spagnola esplora le possibilità della voce attraverso la tecnologia, dando vita a nuove forme di polifonia.

La line-up comprende anche Carmen Villain, Laura Agnusdei, Blak Saagan, Populous, Norf Tech, Orange Combutta, Amore Audio, Enea Pascal e Leonar. Un programma che alterna concerti, dj set e performance audiovisive, con progetti che spaziano dalle atmosfere ambient alle sonorità più ritmiche e sperimentali.

Il programma di Manifesto 2026, giorno per giorno

Mercoledì 25 novembre: Alessandro Cortini e Carmen Villain al Nuovo Teatro Orione

La prima giornata si svolge al Nuovo Teatro Orione, con apertura delle porte alle 18.30.

Il protagonista è Alessandro Cortini, che presenta Nati Infiniti, un live audiovisivo in cui tecnologia, improvvisazione ed esplorazione sonora si incontrano. Artista legato alla Mute Records e tra i nomi più influenti dell’elettronica contemporanea, Cortini porta a Roma un progetto che riflette sul rapporto tra natura e tecnologia, immobilità e trasformazione.

A seguire, Carmen Villain presenta dal vivo il nuovo album Memoria. Compositrice e produttrice di origini norvegesi e messicane, l’artista costruisce paesaggi sonori che indagano il legame tra suono, ricordo e percezione, invitando il pubblico a un ascolto attento e immersivo.

Venerdì 27 novembre: Blak Saagan e Laura Agnusdei alla Chiesa Valdese

La seconda giornata è in programma alla Chiesa Valdese, con apertura delle porte alle 18.30.

Blak Saagan presenta Un Sequestro Lungo 10.000 Anni, un progetto che intreccia elettronica, kosmische music, sonorità industrial e suggestioni rave. Il triplo album, nato dalla collaborazione con l’autore iraniano Majid Bita, costruisce un immaginario distopico attraverso musica e immagini.

Il programma prosegue con Laura Agnusdei e 4 Poesie, un set acustico in cui il sax tenore, il tom e il rullante entrano in dialogo con quattro testi poetici. Un’esibizione che attraversa musica contemporanea, ambient e sperimentazione.

Sabato 28 novembre: Maria Arnal, Quantic e gli altri artisti al Monk

Sabato il festival si sposta al Monk, con apertura delle porte alle 19.00 e una line-up che attraversa sonorità e linguaggi differenti.

Il nome di punta è Maria Arnal, che presenta AMA in quella che sarà la sua unica data italiana. Il progetto esplora il rapporto tra voce e tecnologia, trasformando gli strumenti digitali in un mezzo per ampliare le possibilità espressive del canto.

Arriva poi il dj set di Quantic, un viaggio tra jazz, soul, reggae, cumbia ed elettronica, mentre Norf Tech porta sul palco il nuovo EP Phantom Grade, con ritmi ispirati alla UK garage e alla techno.

Completano la serata gli Orange Combutta, collettivo bolognese che mescola rock, soul, hip-hop, elettronica e scrittura orchestrale, ed Enea Pascal, cofondatore di Ivreatronic, con un live set che alterna bassi acidi, batterie grezze e contaminazioni sonore.

Domenica 29 novembre: Kode9, Mad Professor e Populous al Monk

L’ultima giornata, con apertura delle porte alle 16.00, riunisce alcuni dei nomi più attesi dell’edizione.

Kode9 presenta per la prima volta a Roma Escapology, una performance audiovisiva che porta la ricerca del dj e produttore scozzese oltre i confini tradizionali della dubstep e della musica da club.

A seguire, Mad Professor e DJ King Karmz propongono The Dub Show: un’esperienza in cui il banco di missaggio diventa uno strumento musicale, tra manipolazioni sonore, ritmi reggae e interazione con il pubblico.

Il programma comprende anche il live audiovisivo di Amore Audio, duo che combina UK bass, fast house, future garage ed elementi pop, e il dj set di Leonar, membro dei collettivi Ivreatronic e Ariafresca.

A chiudere la decima edizione sarà Populous, con uno speciale Cumbia Set pensato per accompagnare il pubblico nell’ultima giornata del festival.

Biglietti, pass e agevolazioni per Manifesto 2026

I biglietti per le singole giornate, il full pass e il Monk Pass sono disponibili online sul sito ufficiale del festival.

Per il pubblico under 26 è previsto uno sconto del 20% su tutte le tipologie di biglietti e pass. Per richiederlo è necessario scrivere a info@dnaconcerti.com.

Il festival dedica inoltre un’attenzione specifica all’accessibilità: nelle serate del 28 e 29 novembre al Monk, grazie al progetto AAA (All Access Area), le persone sorde potranno utilizzare speciali giubbotti vibranti per percepire la musica attraverso le vibrazioni.

Dove: Nuovo Teatro Orione, Chiesa Valdese e Monk, Roma.

Quando: dal 25 al 29 novembre 2026.

Biglietti e programma completo: manifestofest.it.

Full pass: acquista su DICE.