Roma si prepara a una nuova giornata di mobilitazione civile. È in programma oggi, giovedì 16 ottobre 2025, una manifestazione organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio in piazza Vittorio Emanuele II, nel cuore del quartiere Esquilino.

Secondo quanto comunicato dalle autorità, sono attese circa 500 persone, tra iscritti, delegati sindacali e cittadini che prenderanno parte all’iniziativa.

Viabilità e orari

La manifestazione avrà luogo nel pomeriggio e potrebbe comportare rallentamenti alla circolazione a partire dalle ore 17:00, in particolare nelle aree limitrofe a piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto, via Carlo Alberto e viale Manzoni.

La Polizia Locale di Roma Capitale monitorerà la situazione per garantire la sicurezza dei partecipanti e il regolare scorrimento del traffico, con possibili deviazioni temporanee delle linee di trasporto pubblico che transitano nella zona.

La manifestazione, promossa dalla CGIL di Roma e Lazio, rientra nel calendario di incontri e mobilitazioni territoriali dedicate ai temi del lavoro, dei diritti e della contrattazione collettiva.

Previsti interventi dal palco e momenti di confronto aperti al pubblico.

Si consiglia ai cittadini di evitare l’area di piazza Vittorio nelle ore centrali del pomeriggio, utilizzando percorsi alternativi o i mezzi pubblici.

Chi si muove in auto potrà preferire gli assi di scorrimento di via Merulana, via Cavour e viale Manzoni, mentre per i mezzi pubblici potrebbero essere introdotte deviazioni o brevi sospensioni delle fermate in prossimità della piazza.