Roma si prepara a un fine settimana di forte mobilitazione politica e civile in sostegno al popolo palestinese. Mentre il grande corteo nazionale promosso da Pd, M5S e AVS è previsto per sabato 7 giugno, oggi, venerdì 6 giugno, nella Capitale si terranno iniziative parallele e presidi spontanei in varie zone della città, in solidarietà con la popolazione di Gaza e per denunciare la posizione del governo italiano sul conflitto in Medio Oriente.

Oggi, 6 giugno: presidi e iniziative a Roma

Secondo quanto riportato dagli organizzatori e confermato dalle autorità locali, oggi sono previsti alcuni raduni e presidi informativi, con particolare attenzione a:

Piazza dell’Esquilino , dalle ore 17:30 : presidio promosso da associazioni studentesche e collettivi per i diritti umani, con letture, performance e interventi pubblici. Il focus sarà su Gaza, i diritti dei civili e la richiesta di cessate il fuoco immediato.

, dalle : presidio promosso da associazioni studentesche e collettivi per i diritti umani, con letture, performance e interventi pubblici. Il focus sarà su Gaza, i diritti dei civili e la richiesta di cessate il fuoco immediato. Università La Sapienza (Città Universitaria), dalle ore 15:00: assemblea aperta organizzata da gruppi universitari e movimenti pacifisti, in preparazione alla manifestazione nazionale di domani.

Le iniziative odierne, sebbene di scala minore rispetto alla mobilitazione prevista per sabato, rappresentano un preludio importante e simbolico per tenere alta l’attenzione pubblica sul dramma umanitario in corso.

Grande manifestazione nazionale – sabato 7 giugno 2025

Il momento clou del weekend sarà il corteo nazionale per Gaza che partirà sabato 7 giugno alle ore 14:00. Organizzato da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, il corteo prenderà il via nel primo pomeriggio e raggiungerà Piazza San Giovanni in Laterano, uno dei luoghi più simbolici della storia politica italiana.

Il corteo è sostenuto dai leader Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, e si basa su una mozione parlamentare unitaria che chiede l’immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, la condanna dei crimini di guerra e un rinnovato impegno italiano per la pace e il diritto internazionale.

Informazioni logistiche per sabato 7 giugno

Partenza del corteo : ore 14:00

: ore Arrivo : Piazza San Giovanni in Laterano

: Come arrivare : consigliato l’uso della metro A, fermata San Giovanni . Deviate alcune linee bus. Previsti controlli agli accessi e presidi di sicurezza.

: consigliato l’uso della . Deviate alcune linee bus. Previsti controlli agli accessi e presidi di sicurezza. Cosa portare: documento d’identità, messaggi e cartelli pacifici. Vietati oggetti pericolosi o bottiglie di vetro.

Un weekend di piazze divise, ma mobilitate

Va ricordato che in parallelo, sempre oggi 6 giugno, si tiene a Milano un evento organizzato da Azione e Italia Viva, con l’obiettivo di unire la condanna dell’azione militare israeliana alla lotta contro antisemitismo e antisionismo. Due approcci diversi tra le opposizioni, ma con un intento comune: riportare il conflitto israelo-palestinese al centro del dibattito politico e umanitario in Italia.