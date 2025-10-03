Roma si prepara ad accogliere una nuova e partecipata manifestazione a sostegno della causa palestinese. L’appuntamento è fissato per sabato 4 ottobre 2025, con concentramento a Porta San Paolo dalle 14:30 e corteo diretto a Piazza San Giovanni. L’iniziativa è stata promossa da associazioni palestinesi presenti in Italia e sostenuta dai sindacati di base e dai collettivi studenteschi.

La Questura di Roma stima la presenza di circa 20mila partecipanti, ma non si esclude un’affluenza ben più ampia. La mobilitazione arriva in un momento delicato sul piano internazionale, segnato dall’evoluzione della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, vicina alle coste di Gaza. Tale scenario potrebbe favorire la partecipazione anche di manifestanti provenienti da altre città italiane.

Sicurezza e gestione dell’ordine pubblico

Le forze dell’ordine sono già impegnate nei preparativi per garantire il regolare svolgimento del corteo. Il questore di Roma, Roberto Massucci, ha espresso fiducia nell’operato di polizia e carabinieri, sottolineando l’importanza di mantenere equilibrio e professionalità: “Il nostro punto di forza è la serenità con cui affrontiamo queste situazioni, continueremo a lavorare in questa direzione”, ha dichiarato a margine di un evento pubblico.

Sul fronte istituzionale il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi mantiene una linea di riservatezza, limitandosi a confermare la piena attenzione del Viminale rispetto alle possibili criticità legate alla manifestazione: “Siamo sempre pronti”, ha affermato senza entrare nei dettagli delle misure adottate.

Un sabato ad alta tensione

Con la concomitanza di uno sciopero ferroviario indetto da S.I. Cobas il 2 e 3 ottobre e il clima internazionale sempre più teso, la manifestazione del 4 ottobre potrebbe trasformarsi in un appuntamento cruciale sia dal punto di vista politico che dell’ordine pubblico. Le autorità locali e nazionali monitorano con attenzione la situazione per garantire il diritto alla protesta e al tempo stesso la sicurezza della città.