Roma si prepara a un fine settimana di mobilitazione a sostegno del popolo iraniano, con due manifestazioni in programma tra sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026, che comporteranno modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico.

Sabato 17 gennaio, dalle ore 10:00 alle 13:00, è previsto un corteo nel centro della Capitale con la partecipazione stimata di circa 3mila persone. La manifestazione partirà da piazzale Ugo La Malfa e attraverserà via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza Albania, viale della Piramide Cestia e piazza di Porta San Paolo, per concludersi a piazzale Ostiense.

Lungo tutto il percorso saranno attive chiusure temporanee al traffico, mentre i divieti di sosta scatteranno già dalle prime ore del mattino in piazzale Ugo La Malfa, piazzale Ostiense e via del Circo Massimo.

Per l’occasione, numerose linee bus e tram subiranno deviazioni, tra cui: 3, 23, 30, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 96, 118, 160, 280, 628, 715, 716, 719, 769, 775, 780 e C3.

Un secondo appuntamento è previsto domenica 18 gennaio nel pomeriggio in piazza di Porta San Giovanni, sempre a sostegno del popolo iraniano. Anche in questo caso sono previste chiusure al traffico nell’area interessata.

Si consiglia a cittadini e automobilisti di utilizzare i mezzi pubblici, pianificare gli spostamenti con anticipo e prestare attenzione alla segnaletica e agli aggiornamenti sulla viabilità.

