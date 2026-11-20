Manifestazione oggi a Roma, venerdì 20 novembre, per lo sciopero generale: in programma tre cortei, con migliaia di partecipanti attesi tra piazza Vittorio, la Sapienza e i Fori Imperiali. Possibili disagi al traffico, deviazioni dei bus e modifiche alla viabilità nel centro della Capitale.

Manifestazione oggi a Roma: perché si scende in piazza il 20 novembre

Roma si prepara a una giornata di mobilitazioni e disagi. Oggi, venerdì 20 novembre 2026, lo sciopero generale coinvolge diversi settori del lavoro pubblico e privato e sarà accompagnato da tre cortei che attraverseranno alcune delle principali strade della città.

La manifestazione principale è organizzata dalla Cgil, che porterà in piazza lavoratori e rappresentanti sindacali. Accanto a questa iniziativa sono previste due mobilitazioni studentesche, con appuntamenti alla Piramide e davanti all’Università La Sapienza.

La Questura ha predisposto un articolato piano di sicurezza, con oltre mille agenti impegnati nei servizi di ordine pubblico e particolare attenzione ai percorsi dei cortei, ai ministeri e agli altri obiettivi sensibili.

Corteo Cgil a Roma: partenza da piazza Vittorio e arrivo ai Fori Imperiali

Il corteo della Cgil partirà da piazza Vittorio Emanuele II, con concentramento previsto dalle 8:30 e avvio della manifestazione alle 9.

Il percorso interesserà diverse strade del centro: via dello Statuto, via Merulana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Liberiana, piazza dell’Esquilino, via Cavour e largo Corrado Ricci, fino all’arrivo in via dei Fori Imperiali,