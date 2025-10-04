Roma si prepara a una nuova giornata di mobilitazione in solidarietà con Gaza. Oggi, sabato 4 ottobre, andrà in scena la manifestazione nazionale per la Palestina, considerata la più rilevante delle ultime settimane sia per la partecipazione prevista sia per l’impatto sull’ordine pubblico.

Sicurezza rafforzata

Il percorso del corteo, che partirà alle 14:30 da piazzale Ostiense e arriverà fino a San Giovanni, potrebbe richiamare oltre 20.000 persone, anche se le stime restano incerte. Per gestire la situazione il prefetto Lamberto Giannini ha predisposto un piano straordinario: in campo più di 2.000 agenti tra polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili urbani e reparti speciali. Saranno presenti anche unità della Digos in borghese, vista la possibilità di infiltrazioni.

Nei giorni scorsi il Viminale ha disposto lo stop a ferie e permessi per tutto il personale delle forze dell’ordine, con rinforzi in arrivo anche da altre regioni. Fin dal mattino, controlli capillari interesseranno stazioni della metro, nodi ferroviari e caselli autostradali.

Arrivi da tutta Italia

Non solo romani: in città sono attesi manifestanti da numerose regioni. Da Napoli sono partiti circa trenta pullman, mentre delegazioni arriveranno anche da Milano, Bologna e Firenze. Secondo gli organizzatori, in piazza oggi potrebbero radunarsi centinaia di migliaia di persone.

Il percorso e le strade chiuse

Il corteo seguirà un tragitto che attraverserà alcuni punti simbolici della città: da piazzale Ostiense si snoderà lungo viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, via di San Gregorio, passando davanti al Colosseo, per poi risalire via Labicana e via Merulana fino a piazza San Giovanni.

Per motivi di sicurezza, diverse strade saranno interdette al traffico già dalla mezzanotte: tra queste piazzale Ostiense, viale della Piramide Cestia, via del Campo Boario, piazza San Giovanni e aree limitrofe. Vietata anche la sosta di auto, moto, monopattini e biciclette.

Trasporti e viabilità

Pesanti le ripercussioni sulla mobilità: circa 30 linee bus subiranno deviazioni o limitazioni, mentre i capolinea di Ostiense e San Giovanni saranno spostati. Anche i posteggi taxi nelle aree interessate dal corteo verranno temporaneamente trasferiti.