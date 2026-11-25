Il 29 dicembre 2026 all’Auditorium Parco della Musica di Roma il cine‑concerto di Natale “Mamma ho perso l’aereo” con 110 musicisti sul palco e l’Orchestra Italiana del Cinema dal vivo.

Mamma ho perso l’aereo in concerto: il Natale 2026 all’Auditorium

Il cult natalizio per eccellenza torna sul grande schermo in una veste inedita: Mamma ho perso l’aereo diventa un cine‑concerto sinfonico dal vivo all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Martedì 29 dicembre 2026, nella sala Santa Cecilia, l’intero film sarà proiettato in lingua originale con sottotitoli mentre l’Orchestra Italiana del Cinema, in formazione estesa con 110 musicisti e coristi diretti dal maestro spagnolo Adrián Ronda Sampayo, eseguirà in sincrono la colonna sonora firmata da John Williams.

Un’unica data italiana per il cine‑concerto di Natale

L’appuntamento con Mamma ho perso l’aereo in concerto è in esclusiva nazionale: un’unica data italiana, martedì 29 dicembre, con doppia replica alle ore 16.00 e alle 20.30. L’evento rientra nella rassegna Natale in Auditorium ed è presentato e prodotto da Marco Patrignani con Forum Studios e Fondazione Musica per Roma. Sullo schermo scorrono le avventure di Kevin McCallister, mentre in sala la musica candidata all’Oscar – inclusa la celebre canzone Somewhere in My Memory – avvolge il pubblico, esaltando inseguimenti rocamboleschi e momenti di pura emozione familiare.

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Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 in Concerto tra Roma e Milano

Tra dicembre e febbraio l’Orchestra Italiana del Cinema sarà protagonista anche di un altro grande cine‑concerto: Harry Potter e i Doni della Morte™ – Parte 2 in Concerto, ottavo e conclusivo capitolo della saga cinematografica tratta dai romanzi di J.K. Rowling. A Roma le date sono fissate all’Auditorium Conciliazione, sabato 5 dicembre alle 20.30 e domenica 6 dicembre alle 15.00 e 20.30; il tour si sposterà poi al TAM Teatro Arcimboldi di Milano venerdì 19 febbraio alle 21.00 e sabato 20 febbraio alle 20.30. Sotto la direzione di Benjamin Pope, l’orchestra eseguirà in sincrono la partitura di Alexandre Desplat, due volte premio Oscar, accompagnando duelli e passaggi chiave della battaglia finale contro Voldemort.

Un fenomeno globale tra cine‑concerti e tournée internazionali

Il format dei cine‑concerti dedicati ai grandi film ha conquistato milioni di spettatori nel mondo e anche in Italia è ormai un appuntamento attesissimo. Dalla prima edizione italiana di Harry Potter e la Pietra Filosofale in concerto sono passati dieci anni, segnati da un sold out dopo l’altro e da oltre 100.000 spettatori solo nel nostro Paese, in linea con un fenomeno globale che conta più di 4,5 milioni di fan in 48 Paesi. Mamma ho perso l’aereo in concerto è l’unica tappa italiana di un tour internazionale che tocca sale prestigiose come la Walt Disney Concert Hall di Los Angeles e la Royal Albert Hall di Londra, confermando il ruolo dell’Orchestra Italiana del Cinema come protagonista assoluta della musica per il cinema dal vivo.

Foto: Ufficio Stampa