Proprio nei Giorni della Merla, tradizionalmente considerati i più freddi dell’anno, Roma si prepara ad affrontare una fase di maltempo intenso. Tra la notte di martedì 27 e giovedì 29 gennaio, sulla Capitale sono attese piogge abbondanti e persistenti, con accumuli che potrebbero superare i 50 millimetri in 48 ore.

Secondo le previsioni di ilmeteo.net, il peggioramento sarà legato all’arrivo di nuove perturbazioni atlantiche che, dopo la tempesta Harry, stanno investendo l’Italia in rapida successione. Gli esperti parlano di un vero e proprio “treno di perturbazioni” destinato a condizionare il tempo per gran parte della settimana.

Piogge intense tra mercoledì e giovedì

Il primo peggioramento significativo è atteso tra martedì notte e mercoledì 28 gennaio, quando le piogge inizieranno a interessare Roma con intensità anche sostenuta. Le precipitazioni proseguiranno per tutta la notte e nelle prime ore del mattino, con possibili accumuli fino a 30 millimetri in poche ore.

Nel corso di mercoledì 28 è prevista una breve attenuazione dei fenomeni, ma si tratterà solo di una tregua temporanea. Un nuovo fronte perturbato è infatti atteso tra la sera e la notte, con ulteriori piogge che continueranno fino alla mattina di giovedì 29 gennaio.

Oltre 50 mm di pioggia in 48 ore

Nel complesso, tra mercoledì e giovedì, sulla Capitale potrebbero cadere oltre 50 millimetri di pioggia, una quantità rilevante concentrata in un arco di tempo ristretto. Una situazione che potrebbe causare disagi alla viabilità, rallentamenti e criticità nelle zone più esposte ad allagamenti, come sottopassi e strade a scarsa capacità di drenaggio.

Giorni della Merla tra pioggia e clima instabile

I Giorni della Merla (29, 30 e 31 gennaio), noti nella tradizione popolare come i più rigidi dell’anno, quest’anno non saranno caratterizzati tanto dal gelo quanto da tempo instabile e umido, con temperature relativamente miti ma condizioni atmosferiche decisamente perturbate. Un quadro che conferma un inverno più piovoso che freddo, almeno sul versante tirrenico.

Invito alla prudenza

Le autorità raccomandano ai cittadini di limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi di maltempo più intenso e di prestare attenzione soprattutto nelle aree soggette ad allagamenti. È consigliato seguire gli aggiornamenti meteo e le eventuali allerte della Protezione Civile.