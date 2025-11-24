Un violento nubifragio si è abbattuto sulla Capitale nella tarda serata, causando diffusi disagi alla circolazione, allagamenti in molte zone della città.

I rovesci, molto intensi e improvvisi, sono stati accompagnati da forti colpi di vento.

In caso di emergenza contattare il numero unico emergenze 112 o la sala operativa attiva h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854854 o al numero 06 67109200.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni



Martedì 25 novembre

La giornata di martedì sarà segnata da una spiccata variabilità, con l’alternarsi di piovaschi e momenti di schiarita. Le temperature oscilleranno tra una minima di 10°C e una massima di 14°C, prevista intorno alle 11.

Al mattino e nel pomeriggio sono attesi rovesci di pioggia, mentre la sera il cielo presenterà soltanto qualche nube sparsa.

Mercoledì 26 novembre

Mercoledì si presenterà come una giornata perlopiù piovosa, anche se non mancheranno qualche pausa e brevi aperture del cielo. Le temperature varieranno tra i 7°C della sera e i 13°C che verranno raggiunti attorno alle 13.

La mattinata sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare, mentre nel pomeriggio si alterneranno pioggia intermittente e schiarite. In serata torneranno nubi sparse di passaggio.