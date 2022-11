Maltempo: a Roma chiusi parchi, giardini, ville storiche e cimiteri

In relazione alle previsioni metereologiche che annunciano per la giornata di martedì 22 novembre forti venti di burrasca sul litorale del Lazio, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri firmerà in serata un’ordinanza per la sospensione dell’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado nel X Municipio di Ostia.

Per quanto riguarda il resto della città di Roma, l’ordinanza del Sindaco prevede per domani la chiusura al pubblico di parchi, giardini, ville storiche e cimiteri su tutto il territorio comunale.

Intanto, a seguito dell’Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale, in considerazione delle situazioni di criticità che si potrebbero manifestare sul territorio di Roma Capitale è stato convocato nella sede del Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale, a Porta Metronia, il COC-Centro Operativo Comunale. Convocate anche le Unità di Crisi Locale presso tutti i Municipi.