Una violenta bomba d’acqua ha colpito Roma nella notte tra il 28 e il 29 agosto, provocando forti disagi in diverse zone della Capitale. La perturbazione, alimentata da un’area di bassa pressione di origine atlantica, non si esaurirà nelle prossime ore: il Dipartimento della Protezione Civile ha infatti esteso l’allerta gialla a gran parte del Lazio, segnalando possibili criticità idrogeologiche e idrauliche.

Temporali e raffiche di vento

Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi a Roma sono attesi fino a 7 millimetri di pioggia con temperature comprese tra i 25 e i 30 gradi. Lo zero termico si manterrà oltre i 4200 metri, mentre i venti soffieranno dapprima deboli da est-nordest per poi rinforzare nel pomeriggio da sud. La Protezione Civile sottolinea che i fenomeni potranno essere accompagnati da forti rovesci, fulmini, locali grandinate e raffiche di vento.

Lazio in stato di attenzione

Il maltempo non riguarda soltanto Roma: la perturbazione si estende a tutto il Centro Italia. Per la giornata di oggi, venerdì 29 agosto, è stata confermata l’allerta arancione su parte della Toscana, della Lombardia e su alcuni settori di Lazio e Molise. Sui restanti territori laziali, invece, resta attiva l’allerta gialla.

Evoluzione per le prossime ore

Nella giornata di sabato 30 agosto i cieli resteranno coperti e instabili nelle prime ore, con piogge e temporali sparsi. Dal pomeriggio, però, è atteso un miglioramento con progressivo rasserenamento e precipitazioni residue molto deboli (circa 0,4 mm). Le temperature scenderanno leggermente, con massime attorno ai 27 gradi e minime sui 23, mentre i venti soffieranno moderati da ovest-sudovest.