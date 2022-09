Maker Music 2022, Soundscape: performance immersive dal 7 al 9 ottobre al Gazometro Ostiense

Maker Music al Gazometro Ostiense: dal 7 al 9 ottobre Soundscape, un nuovo modo per godere della musica dal vivo!

Dal 7 al 9 ottobre, Maker Faire Rome – European Edition 2022 presenta Maker Music, un innovativo Soundscape che presenta performance immersive multidirezionali, tramite un multiforme collegamento tra creatività musicale, arte visuale e tecnologia.

Maker Music Soundscape: l’evento a Roma dal 7 al 9 ottobre

Curata da Andrea Lai, l’esperienza di Soundscape metterà al centro il pubblico, che si vedrà avvolto e attraversato dal suono di performance musicali immersive.

Si tratta di un dialogo multi-artistico, una nuova modalità per godere appieno dell’esperienza della musica dal vivo, nello spazio di Maker Music al Gazometro Ostiense.

Parteciperanno tanti ospiti, come NAIP, Teho Teardo e Samuel, che a Maker Music 2022 per la prima volta sperimenteranno questa inedita forma di live multi-linguaggio, in performance immersive realizzate dialogando con Studio Cliché, il gruppo di video artisti da sempre impegnato nello sperimentare nuovi punti di intersezione fra arti. Per ciascun artista, si è preso spunto dalle suggestioni e dall’immaginario video delle loro esibizioni, al fine di restituire un’esperienza del tutto unica.

Per Soundscape, Studio Clichè ha provveduto alla realizzazione di una struttura composta da totem video che raggiungono un’altezza di oltre tre metri. Un’installazione che permetterà al pubblico di vivere un’esperienza d’intrattenimento unica, arricchita da uno spettacolo di light design.

Il programma dell’evento

Si parte il 7 ottobre, con Teho Teardo e il suo live accompagnato da un quartetto d’archi. Si continua l’8 ottobre con la performance musicale con elementi teatrali di NAIP. Il 9 ottobre, infine, Samuel proporrà un live elettronico nel quale si alterneranno elettronica, pop, parti cantate e parti strumentali.

Le performance di Soundscape a Maker Music 2022 si susseguiranno tutti i giorni dal 7 al 9 ottobre dalle 14.00 alle 19.00 (Per gli spettacoli di Samuel, NAIP e Teho Teardo è obbligatoria la proenotazione al sito www.makerfairerome.eu/it ).

Photo Credits: Vivo Concerti via HF4