Maker Music 2020: alla fiera dell’innovazione si immagina il futuro della musica

Maker Music 2020 dal 10 al 13 Dicembre: innovazione e musica protagoniste nell'edizione online e free della fiera internazionale del futuro

La Maker Faire Rome – European Edition 2020, il più grande spettacolo di innovazioni e creatività al mondo, per la prima volta in versione virtuale, porterà la musica all’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, con Maker Music, attivando un dialogo virtuoso tra gli innovatori, i musicisti, i fan e le giovani leve, per porre, come da mission, le nuove frontiere tecnologiche a portata di tutti.

Raccontare l’innovazione nella sua applicazione quotidiana, raccontare le ultime rivoluzioni nel making della musica, per renderle accessibili, per disegnarne la storia e metterle a disposizione di chiunque voglia, nella prima edizione completamente free della fiera internazionale dei makers.

È questo l’obiettivo della Maker Music, diretta da Andrea Lai e Alex Braga, uno spazio virtuale unico e inedito in cui i sognatori e i talenti si mescolano e creano una magica alchimia.

Gli ospiti della prima edizione online e free della fiera dell’innovazione musicale

Un luogo in cui si imparerà e ci si divertirà ascoltando e vedendo nomi del calibro di: Max Casacci, Samuel, Boosta, Arisa, Boss Doms, Frankie Hi NRG, Coccoluto, Piotta, Riccardo Sinigallia, Andrea De Sica, Paola Maugeri, Clementino, Samuele Bersani, ENSI, Cristina Scabbia, Noyz Narcos, Francesca Michielin, Danno (Colle del Fomento), Vasco Brondi, Mace, Stefano Fontana, Saturnino, Cosmo e molti altri.

Tutti insieme per la prima volta con Maker Music, la sezione della Maker Faire dove le intuizioni dei maker della musica vengono raccontate insieme ai loro segreti tecnici e ai loro pensieri. Fra intuizioni tecnologiche e conversazioni artistiche.

La parola ai curatori Alex Braga e Andrea Lai

“Spazio di divertimento e scoperta di come si fa la musica, Maker Music” spiega il curatore Andrea Lai “quest’anno racconta il processo di creazione: dalla scrittura delle parole sempre più complessa, alle nuove forme di fruizione della musica, dalle serie TV al gaming agli smart speaker. Come manipola il suono un produttore discografico? Come riesce un cantante a trovare le parole esatte che in cui milioni di persone si ritrovano? Come cambierà il rito del concerto e come cambia la scrittura della musica mentre cambia il modo in cui l’ascoltiamo? Esiste una musica sostenibile? L’intelligenza artificiale è in grado di scrivere successi pop? Come nasce un suono in studio?”

Maker Music sarà un palcoscenico speciale in cui i protagonisti della nuova musica italiana racconteranno il presente della musica, il presente più avanzato che potrebbe esserne il futuro, ma che in realtà è già fra noi; accanto a loro registi, pensatori e professionisti perché la musica confina con tutto.

“Durante una serie di talk organizzati in collaborazione con Tlon e moderati da Andrea Colamedici e Maura Gancitano” spiega Andrea Lai “rifletteremo sul valore e le necessità della musica in un tempo critico, da una prospettiva artistica, tecnologica e sociale. Samuel (Subsonica), ad esempio, ci parlerà della capacità della musica di dare di cogliere il senso delle cose”. “Riccardo Sinigallia e il regista di Baby, Andrea De Sica, saranno fianco a fianco, come musica e cinema. Paola Maugeri e Cristina Scabbia (voce dei Lacuna Coil) racconteranno il potere delle community che spesso sanno innescare cambiamenti nelle persone. Vasco Brondi (Luci della Centrale Elettrica) e Francesca Michielin rifletteranno sul potere catartico del rito della musica dal vivo ora che la musica non c’è”.

E siccome la musica prima che spiegata va “ascoltata” ecco che Maker Music, offrirà anche una importante vetrina artistica: “dal Faktory Studio di Milano di Joe T. Vannelli, vedremo e sentiremo come si scrive una hit. Ce lo racconteranno i produttori di riferimento della nuova scena italiana, capaci di captare l’aria che tira e di trasformarla con il loro stile in musica da dischi d’oro: Boss Doms, Mace, Fritz Da Cat, Stefano Fontana accompagnato da Saturnino sveleranno i loro trucchi, condivideranno segreti raccontando il making della loro musica. Uno sguardo dall’interno sul mondo di chi riempie le classifiche di Spotify di successi che diventano la colonna sonora di una generazione”.

“Maker Faire è il punto di riferimento di chi cerca l’innovazione, di chi lavora per cambiare il mondo attraverso la tecnologia e le idee, e da quest’anno sarà accompagnata nella sua nobile missione anche da un’anima musicale. Nasce Maker Music, un intero padiglione (virtuale) dedicato alla musica, al fare musica sotto tutte le sue forme, un punto di incontro tra i protagonisti della scena musicale e gli utenti e appassionati, una piattaforma dove ascoltare, provare, vedere e raccontare il presente e il futuro della musica” conclude co-curatore Alex Braga.

Con Maker Music, l’appuntamento è online dal 10 al 13 dicembre all’interno della Maker Faire 2020.

Maker Faire Rome – The European Edition 2020 – ottava edizione è la più importante manifestazione in Europa dedicata alla creatività e all’innovazione tecnologica, promossa e organizzata della Camera di Commercio di Roma, che si svolgerà in versione digitale dal 10 al 13 dicembre 2020.

Musicista, giornalista, innovatore, dj, consulente discografico e designer di intrattenimento, Andrea Lai è stato protagonista dell’innovazione musicale italiana ed europea dagli anni Novanta a oggi. Alex Braga, artista concettuale e pioniere dell’intelligenza artificiale, C.E.O. e fondatore di A-LIVE, creatore di A-MINT (Artificial Musical Intelligence), musicista del roster della prestigiosa etichetta berlinese !K7 con cui ha pubblicato SPLEEN MACHINE, è uno dei protagonisti della scena internazionale del New Digital Humanism ed ha rappresentato l’Italia sui palchi dei festival più prestigiosi del mondo come Mutek, Sonar, ottenendo la nomination ad Ars Electronica, l’oscar dell’arte digitale.

IL PROGRAMMA DI MAKER MUSIC 2020

Dal 10 al 13 dicembre 2020 su www.makerfairerome.eu

Maker Music 2020 – Venerdì 10 dicembre

Venerdì ore 11:00

TITOLO WORKSHOP: Make Sound with Native Instruments

CLAIM: shape your sound

Il workshop di Native Instruments a cura di Enzo Pietropaolo aka Petertools, ingegnere di Native Instruments e dj berlinese, ci porta ad esplorare il mondo di possibilità di creazione creative attraverso i tools di Native Instruments, leader nella produzione di hardware e software musicale.

Venerdì ore 12:00

TITOLO WORKSHOP: Introducing Ableton Live 11

CLAIM: endless creativity

Il workshop di Ableton Live 11 è strutturato per dare ai partecipanti una panoramica

completa delle potenzialità del software diventato in poco più di un decennio uno standard internazionale per la produzione di musica elettronica. Edoardo Pietrogrande, Ableton certified trainer ci guiderà nell’ambito computer music dai primi linguaggi di programmazione come Operator (scritto nel 1958 da Max Matthews) alle ultime innovazioni della nuova versione del software.

Venerdì ore 13:00

TITOLO WORKSHOP: Make Music Influencer

CLAIM: create social media influence with music

Il workshop di Matteo Maffucci, fondatore di OneShotAgency, ci guida nella giungla dei social media e ci racconta come si crea un influencer musicale. One Shot è la più importante agenzia italiana di creators ed influencers, ed ha scoperto e gestisce talents come Elisa Maino e Sofia VIscardi e creatori del canale radio RDS NEXT .

Venerdì 11 ore 14:00

WORKSHOP_Moog Il suono classico della musica elettronica

Kraftwerk, New Order, Nine Inch Nails, Donna Summer, Portishead hanno in comune uno strumento musicale che ha contribuito a rendere al loro musica eterna: il Moog. Un sintetizzatore Moog che ha influenzato il suono della musica per generazioni. Insieme ad Enrico Cosimi scopriamo come si creano i suoni più classici della storia della musica elettronica. Enrico Cosimi è uno dei massimi esperti di sintesi sonora a livello internazionale, musicista, compositore, docente, consulente del MIUR-Ministero dell’Istruzione, beta tester Moog.

Venerdì 11 ore 15:00

POP UP: conversazioni sul presente della musica moderate da Tlon

Titolo talk: Music Makes The People Come Together – Madonna

Alessandra Carbonaro (Presidente Commissione Cultura Camera dei deputati) + COSMO

Quale può essere il contributo della musica alle nuove questioni sociali? Il mondo musicale può ancora influenzare le opinioni e sottolineare le istanze comunitarie, o al massimo riesce a spingere al voto i cittadini? La musica ha ancora la capacità di fare parte delle forze educative, formative, rivoluzionarie e trasformative o è sempre più destinata ad un ruolo di sottofondo?

Venerdì 11 ore 16:00

WORKSHOP_ Il Suono Sostenibile.

Tre campioni pluripremiati di Scratch raccontano il riuso del suono attraverso il campionamento e l’uso dei giradischi.

DJ GENGIS (Noyz Narcos)

Oltre ad essere il DJ ufficiale di Noyz Narcos, lavora con Alex Britti alla produzione dell’album Festa e del relativo tour. Bennato nella presentazione del loro show. Tra il 2015 e il 2017 ha lavorato come DJ per il rapper Mezzosangue nel suo tour estivo e pre-album

Venerdì 11 ore 17:00

POP UP: conversazioni sul presente della musica moderate da Tlon

Titolo talk: Human Behaviour – Björk

Samuele Bersani + Donata Columbro (Data Ninja)

“Non esistono fatti, ma solo opinioni”, scriveva Nietzsche sul finire dell’Ottocento. Oggi la sua provocazione sembra più attuale che mai: nell’epoca della post-verità e delle fake news, come si raccontano le storie? Come si fotografa il reale, come si narrano i grandi e piccoli eventi in un’epoca malata di infodemia, ossia di eccesso di informazioni? L’artista e l’esperto di dati hanno una missione in comune: prendere posizione usando la scia di senso delle nostre azioni per raccontare consapevolmente la nostra meraviglia e il nostro orrore.

Venerdì ore 18:00

TITOLO WORKSHOP: Make Words

CLAIM: create impact with words

Il più funambolico paroliere d’Italia Frankie HI-NRG racconta come si costruisce la frase perfetta, il testo di impatto che unisce lirismo, musicalità e messaggio. E come quest’arte cambia attraverso i tempi, da Quelli Che Ben Pensano alla Trap.

Venerdì 11 ore 19:00

POP UP: conversazioni sul presente della musica moderate da Tlon

Titolo talk: “Music Is The Message”

Vera Gheno + Ensi

Qual è il potere delle parole? “I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo”, scriveva Walter Benjamin: la musica ha ancora il potere di espandere entrambi i limiti? Probabilmente sì, e lo può fare tanto nei contenuti più complessi e articolati, spesso di denuncia, veicolati in particolare dalla musica rap, tanto dalla capacità di swingare le parole, di giocare con la lingua scoprendo territori semantici e sonori inesplorati.

Venerdì ore 20:00

TITOLO WORKSHOP: Make Music Talent

CLAIM: create a talent in 2021

Il workshop di Victor Chissano, aka Kwality mc, musicista e talent scout per la prestigiosa etichetta Asian Fake, ci racconta come si crea al giorno d’oggi un talento musicale. L’etichetta, una delle realtà più di tendenza del panorama italiano è la casa creativa di artisti quali COmaCOse e Venerus, considerati tra i talenti più promettenti della nuova scena italiana.

Venerdì 11 ore 21:00

POP UP: conversazioni sul presente della musica moderate da Tlon

Titolo talk: “Music Is The Wapon”

Vasco Brondi (Luci della Centrale Elettrica) + Francesca Michielin

Con l’assenza dei concerti abbiamo osservato ancora più chiaramente quale sia il potenziale catartico della musica dal vivo intesa come rito collettivo. I concerti possono essere delle vere e proprie TAZ, quelle Zone Temporaneamente Autonome teorizzate da Hakim Bey in grado di liberare la mente dalle strutture di controllo sociale, partecipando insieme a una grande cerimonia di libertà e comunità.

Maker Music 2020 – Sabato 12 dicembre

Sabato ore 11:00

TITOLO WORKSHOP: Make a track

CLAIM: how to create a track

Boosta, tastierista e fondatore dei Subsonica è anche un produttore di successo, e ci guida attraverso il processo di creazione di una traccia da zero al disco finito, condividendo consigli e trucchi su come diventare un produttore che lascia il segno nel tempo.

Sabato ore 12:00

Panel: musica e sostenibilità

Partecipano: Giulia Braga: Manager del programma Connect4CLimate di Nazioni unite, Banca Mondiale e Ministero Ambiente Anrea Rapaccini: Promotore del manifesto della musica responsabile

Sabato 12 ore 14:00

POP UP: conversazioni sul presente della musica moderate da Tlon

Titolo talk: “Una Musica Può Fare”

Samuel (Subsonica) + Gianluca Marziani

In un mondo in cui aumenta quotidianamente il livello di complessità, l’arte spesso si affanna a descrivere e inseguire il circostante. Eppure, oltre allo spirito del tempo, ossia l’innovazione, il bisogno di futuro, di progresso costante, c’è per Hegel lo spirito del profondo, ossia quella parte senza tempo che soltanto i grandi capolavori riescono a incastonare in un brano. È ancora possibile ricercare il senso della vita, dell’universo e di tutto quanto nella musica? Se sì, come?

Sabato 12 ore 15:00

POP UP: conversazioni sul presente della musica moderate da Tlon

Titolo talk: “Music Sounds Better With You”

Marina Pierri, critica TV, + Andrea De Sica (regista Baby) + Riccardo Sinigallia

“La musica è il 50% di un film”, ha detto George Lucas. È ancora valida questa percentuale? O con l’avvento delle serie TV e del gaming la musica ha addirittura superato quel 50%? Di sicuro il rapporto tra nuove arti e musica è molto stretto e può offrire molti spunti di riflessione.

Sabato 12 ore 16:00

WORKSHOP_ Il Suono Sostenibile.

Tre campioni pluripremiati di Scratch raccontano il riuso del suono attraverso il campionamento e l’uso dei giradischi.

DJ TYONE (Clementino/Marracash)

Vincitore italiano del campionato dell’International Turntablist Federation – (uno dei più importanti tornei per DJ Turntablist e quarto nella classifica mondiale.

Sabato 12 ore 17:00

POP UP: conversazioni sul presente della musica moderate da Tlon

Titolo talk: “Space Is Only Noise If You Can See”

Giorgio Valletta (Radio Raheem) + Yas (Machete) + Andrea Corona (Propaganda Network)

La musica è sempre stata un prodotto tecnologico in grado di esprimere quanto di più profondo esiste nell’animo umano. Con il progresso delle nuove tecnologie la diffusione della cultura musicale non passa più solamente per l’esperienza dell’ascolto. Provider di contenuti video, sonorizzazione dei contenuti social e gaming arricchiscono le nostre esperienze di musica di cui possiamo addirittura non accorgerci. Il futuro della musica e nell’ibridazione con altre esperienze e forme di ascolto? L’esperienza di ascolto a cui siamo abituati cioè disco e concerto è destinata a diventare una fra le altre esperienze di contatto con la musica? Le nuove esperienze di ascolto disponibili stanno modificando il modo in cui la musica è creata e composta oltre che il modo in cui scopriamo e la ascoltiamo?

Sabato 12 ore 17:30

Music In The Making. Dal Sound Faktory Studio di Milano

Come si scrive una hit. Lo scopriamo dai produttori più influenti del nuovo pop italiano.

Mace (Marracash, Gué Pequeno, Jake La Furia, Salmo, Gemitaiz)

Sabato 12 ore 18:30

Stefano Fontana + Saturnino

Workshop: Sound Identity. Dal Sound Faktory Studio di Milano

Che suono ha il vostro brand preferito? Stefano Fontana e Saturnino suonano e raccontano il viaggio nelle identità sonore dei grandi machi e nei sound logo.

Sabato ore 19:00

TITOLO WORKSHOP: Make a Perfect Playlist

CLAIM: what is the real magic of a deejay?Claudio Coccoluto (tbc) e Alex Neri ci raccontano come si crea la playlist perfetta, quali sono gli elementi che influenzano la costruzione di una concatenzaione di brani che fanno sognare migliaia di persone sul dancefloor e milioni di persone che lo sentono in remoto. E come quest’arte è cambiata ai tempi del covid quando non c’è più il contatto diretto con l’energia delle persone.

Sabato 12 ore 19:30

Music In The Making. Dal Sound Faktory Studio di Milano

Fritz Da Cat

Sabato ore 20:00

Panel: nuove frontiere dello streaming

Partecipano:

Alex Braga- Artista, Ceo e founder della piattaforma A-LIVE

Christine Nitsch- VP Strategy & Business Development at SoundCloud

Walter Fara- Tidal

moderator : Anna Zò – Music Innovation Hub

Sabato ore 21:30

Rap Roulette Take 1. Dal Sound Faktory Studio di Milano

Ospiti: Clementino, ENSI, Egreen

Sabato ore 21:00

WORKSHOP_Come fare musica aiutati dall’intelligenza artificiale

I computer ci hanno permesso di snellire il lavoro, migliorando l’approccio e sfruttando al

meglio le nostre abilità. Nella produzione musicale, l’intelligenza artificiale sta mettendo in

condizioni sempre più persone di creare assistite da software di supporto alla

creatività. Alessandro Bizzarri (product specialist di Midiware) con l’aiuto dei software di

iZotope mostra come anche senza essere un ingegnere del suono esperto, si possono

aggiungere livelli di produzione musicali da professionista.

Maker Music 2020 – Domenica 13 dicembre

Domenica ore 12:00

Make words

claim: create impact with words

Tommaso Zanello aka Piotta approfondisce il tema narrativo raccontando l’esperienza

di Suburra, quando il verso racconta l’immagine.

Domenica 13 ore 15:00

POP UP: conversazioni sul presente della musica moderate da Tlon

Titolo talk: “La Musica non c’è”

Bauli in Piazza + Alberto Fumagalli (Nameless Music Festival)

Il settore della musica dal vivo è in crisi: fermarsi è doloroso, ripartire sarà molto complicato.

La dignità del settore artistico-musicale va necessariamente ricostruita il più in fretta possibile, attraverso una serie di misure volte a garantire sicurezza, parità e diritti a tutti i lavoratori e lavoratrici del settore. Quali sono i punti da cui ripartire? Quali errori non bisogna continuare a commettere?

Domenica 13 ore 16:00

WORKSHOP_ Il Suono Sostenibile.

Tre campioni pluripremiati di Scratch raccontano il riuso del suono attraverso il campionamento e l’uso dei giradischi.

DJ STILE

Da «bambino silenzioso» ad archeologo del suono, manipolato con attitudine da strumentista: è la parabola di Dj Stile, maestro di scratching che pratica leggendo uno spartito. Dj Stile ha collaborato con 99 Posse, Frankie Hi-Nrg, Assalti Frontali, Neffa, Litfiba.

Domenica 13 ore 17:00

POP UP: conversazioni sul presente della musica moderate da Tlon

Titolo talk: “Music Is Power”

Danno (Colle del Fomento) + Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion)

È ancora possibile veicolare contenuti legati all’attivismo, a temi ecologici, ambientali, anti-specisti, anti-sessisti nella musica? Musical come Alexander Hamilton hanno saputo raccontare grandi storie a milioni di persone, stimolando la riflessione etica su antirazzismo, femminismo e ovunque nel mondo la musica è stato un collante di comunità, spesso sfruttate e oppresse. Come veicolare messaggi per una sana convivenza civile e democratica nella musica, senza banalizzazioni e retoriche? Come dare potere al messaggio in un’era di consumo musicale spesso bulimico e distratto?

Domenica 13 ore 18:00

Music In The Making. Dal Sound Faktory Studio di Milano

Come si scrive una hit. Lo scopriamo dai produttori più influenti del nuovo pop italiano.

Noyz Narcos

Domenica ore 18:30

POP UP: conversazioni sul presente della musica moderate da Tlon

Titolo talk: “Music Is My Radar”

Paola Maugeri + Cristina Scabbia (Lacuna Coil) + Angelo Mazzetti (Public Policy Manager Facebook)

Se è vero, con Umberto Eco, che il web ha dato diritto di parola a legioni di imbecilli, è altrettanto vero che ha dato diritto di parola a chi, pur avendo qualcosa da dire, non avevano la possibilità di farlo. E se le community digitali sono porose, talvolta legate da interessi superficiali, bisogna riconoscerne il potenziale creativo, capace di innescare cambiamenti e riflessioni radicali nelle persone. Cosa c’è alla base di una community musicale sana e attiva? Che ruolo possono avere i grandi player della musica nell’influenzare le community? Come costruire un paradigma capace di mettere insieme le necessità degli artisti, delle persone e dell’industria musicale?

Domenica 13 ore 19:00

Rap Roulette Take 2. Dal Sound Faktory Studio di Milano

Ospiti: Clementino, ENSI, Egreen

Domenica 13 ore 20:00

Music In The Making. Dal Sound Faktory Studio di Milano

Come si scrive una hit. Lo scopriamo dai produttori più influenti del nuovo pop italiano.

BOSS DOMS (Achille Lauro)

Domenica ore 20:30

Concerto Paolo Buonvino e Alex Braga “immobile cinematica”

L’artista Alex Braga e il compositore di colonne sonore Paolo Buonvino, si cimenteranno

nella prima performance in remoto a latenza zero. In due distinte location, lontani

chilometri di distanza, i due musicisti duetteranno dal vivo in tempo reale grazie

all’intelligenza artificiale

Domenica 13 ore 21:00

POP UP: conversazioni sul presente della musica moderate da Tlon

Titolo talk: “Music Is My Aeroplane”

Irene Facheris + Arisa

Si fa fatica ancora oggi a considerare poesie alcuni testi musicali. Eppure, lo sono stati a tutti gli effetti, perfettamente nel solco della poetica del proprio tempo e capaci, di emozionarci e scuoterci. In un’epoca in cui la nostra attenzione è satura e siamo iperstimolati visivamente e uditivamente, ha ancora senso scrivere testi che siano a tutti gli effetti poesie? Nel tempo dell’accelerazione, è ancora possibile la lenta poesia? Come risente la scrittura di un testo delle modalità di fruizione della musica?

ISTALLAZIONI VIRTUALI a cura di Alex Braga (Venerdì/Domenica dalle 10:00 alle 22:00)

Elena Romenkova : “Gliese 667 Cc” 4K steroscopic VR

L’artista Elena Romenkova ci porta nel suo mondo virtuale con quest’opera audiovisiva

immersiva. Un’esperienza unica per l’utente che può navigare dentro l’immaginifico

mondo di figure surreali e suoni creato da Elena fruibile in questa Virtual Reality

stereoscopica in 4K.

Music and Artificial Intelligence:

I professori di RomaTre Francesco Riganti Fulginei e Antonino Laudani, in collaborazione

con l’artista Alex Braga e il programmatore Massimo Nicolardi, presentano IMMERSIVE

A-MINT, un esperienza audiovisiva immersiva basata sull’intelligenza artificiale A-MINT

creata dai professori insieme ad Alex Braga.

Immersive sound

La startup INTORNO e Music Innovation Hub presentano un’installazione di suono

immersivo, in diretta livestreaming dalla sala immersive surround da La Base di Milano

EXTRAWEG ROOMA

L’artista berlinese Extraweg crea uno spazio virtuale dedicato alla musica e al visual 3D

da navigare in immersione.