Dal 23 al 25 ottobre torna Maker Faire Rome 2026, la manifestazione dedicata all’innovazione, alla tecnologia e alla creatività che trasforma il Gazometro Ostiense in un grande laboratorio aperto al pubblico. L’evento, promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, propone tre giorni di incontri, dimostrazioni, esperimenti e attività interattive, con oltre 400 stand espositivi e progetti che coinvolgono imprese, startup, scuole, università e centri di ricerca.

La manifestazione, giunta a una nuova edizione di Maker Faire Rome – The European Edition, si svolge in uno dei luoghi simbolo della trasformazione industriale della Capitale, oggi diventato un punto di riferimento per l’innovazione. Accanto agli spazi del Gazometro, il programma coinvolge anche l’Istituto Superiore Antincendi (ISA), grazie alla collaborazione con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Sono 26 le scuole secondarie coinvolte e 27 le università e i centri di ricerca presenti con 145 progetti. Un’occasione per scoprire come le nuove tecnologie stiano cambiando il mondo del lavoro, della ricerca, della formazione e della vita quotidiana.

Maker Faire Rome 2026: cosa vedere tra innovazione, creatività e scoperta

Il programma di Maker Faire Rome 2026 si sviluppa intorno a tre grandi aree tematiche: Innovazione, Creatività e Scoperta. I visitatori potranno esplorare progetti che spaziano dalla manifattura digitale all’Internet of Things, dalla robotica all’intelligenza artificiale, dall’economia circolare all’agritech, passando per design, aerospazio e nuove frontiere della creatività.

Non mancherà un’ampia area dedicata all’Educational e al Gaming, con laboratori, lezioni ed esperienze didattiche pensate per bambini, ragazzi, famiglie e insegnanti. Il principio è quello del learning by doing: imparare attraverso la sperimentazione diretta, mettendosi alla prova con strumenti e tecnologie.

Il main stage ospiterà incontri e storie di innovazione con ospiti di rilievo. Anche l’allestimento sarà all’insegna della sostenibilità: sedie e tavoli saranno realizzati da Mediterranea, startup innovativa che produce elementi di interior design ecocompatibili attraverso la stampa 3D e l’utilizzo di plastica riciclata.

AvantCraft, quando l’artigianato incontra le tecnologie del futuro

Tra le novità più interessanti dell’edizione 2026 c’è AvantCraft, una mostra dedicata all’incontro tra il sapere artigiano italiano e le tecnologie avanzate. Il percorso espositivo racconterà come la manualità e la conoscenza dei materiali possano dialogare con la fabbricazione digitale, la robotica e l’intelligenza artificiale.

La mostra si articolerà in tre aree: la prima dedicata alla mobilità e all’ingegneria di precisione, la seconda al new craft, con ceramica, vetro, scagliola e intarsi, e la terza a moda, gioielleria e nuovi biomateriali.

Un viaggio tra tradizione e sperimentazione per scoprire come l’innovazione possa valorizzare anche mestieri e lavorazioni che affondano le radici nella storia del Made in Italy.

Debutta inoltre uno spazio dedicato ai libri sull’innovazione, pensato per raccontare le sfide tecnologiche e sociali del presente e immaginare gli scenari del futuro. Tra i temi affrontati ci saranno il futuro della scuola, le colonie spaziali, le frontiere del quantum e l’evoluzione delle relazioni umane. Sono previsti incontri con gli autori sul main stage e momenti di dialogo con il pubblico, invitato anche a condividere il proprio libro del cuore dedicato a scienza, tecnologia e innovazione.

Robot umanoidi in campo: a Roma arriva l’Italian Open di RoboCup

Tra gli appuntamenti più attesi di Maker Faire Rome 2026 c’è il primo Italian Open internazionale di RoboCup Humanoid Soccer, una competizione dedicata ai robot umanoidi calciatori. L’evento porterà in Italia squadre, università e centri di ricerca internazionali, trasformando il calcio tra robot in una dimostrazione concreta dei progressi della robotica.

La manifestazione ospita da anni la RoboCup, ma l’edizione 2026 segna un ulteriore passo avanti, con una competizione internazionale dedicata proprio ai robot umanoidi capaci di giocare a pallone.

Per il pubblico sarà un’occasione per vedere da vicino tecnologie che combinano intelligenza artificiale, movimento, percezione dello spazio e capacità di interazione. Un esempio spettacolare di come la ricerca scientifica possa uscire dai laboratori e diventare un’esperienza accessibile anche ai non addetti ai lavori.

I-RIM 3D 2026: robotica e intelligenza artificiale dal vivo

Dal 23 al 25 ottobre 2026, in contemporanea con Maker Faire Rome, il Gazometro Ostiense ospiterà anche I-RIM 3D 2026, l’ottava edizione della conferenza organizzata dall’Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti.

Ricercatori, professionisti, imprese e istituzioni si incontreranno per discutere gli sviluppi più recenti della robotica e delle macchine intelligenti. Il programma scientifico comprenderà conferenze di esperti internazionali, presentazioni di studi, sessioni poster e workshop dedicati alle nuove frontiere del settore.

Tra gli argomenti affrontati ci saranno robotica assistiva e sanitaria, robotica medica, robotica collaborativa, Embodied Intelligence e Physical AI.

La novità di quest’anno è I-RIM 3D DEMO, un’iniziativa che porterà i risultati della ricerca direttamente davanti ai visitatori, con dimostrazioni dal vivo e interattive. Sarà possibile osservare i robot in azione e conoscere le loro applicazioni, mentre l’area I-RIM 3D Exhibition presenterà prototipi e progetti sviluppati da università e centri di ricerca.

Spazio anche a RoboPitch, l’iniziativa rivolta a startup e gruppi di ricerca che vogliono presentare idee innovative e prototipi nel campo della robotica.

Dall’intelligenza artificiale alla salute: le tecnologie da scoprire

Tra i protagonisti della manifestazione ci sarà anche l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), che presenterà alcune delle proprie soluzioni più significative. In particolare, saranno mostrati XoTrunk e FleXoTrunk, due prototipi di dispositivi indossabili sviluppati dall’unità Advanced Robotics dell’IIT insieme a Inail.

Questi strumenti sono progettati per fornire supporto alla zona lombare durante le attività di movimentazione manuale, con l’obiettivo di contribuire alla prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici nei lavoratori impegnati in mansioni fisicamente faticose.

Anche CNA Roma proporrà un incontro dedicato alle opportunità offerte da robotica e intelligenza artificiale per artigiani e piccole imprese. L’obiettivo è mostrare come queste tecnologie possano diventare strumenti concreti per migliorare il lavoro, la produttività e la capacità di innovare anche nelle realtà di dimensioni ridotte.

Agrifood, sostenibilità e nuove soluzioni per l’ambiente

L’area Agrifood metterà in mostra progetti e tecnologie destinati a trasformare l’agricoltura, le filiere alimentari e i sistemi locali. Tra i protagonisti figurano importanti enti nazionali di ricerca, come CREA, ENEA e CNR, insieme a università e realtà scientifiche specializzate.

Saranno presenti Sapienza Università di Roma, con il laboratorio di Microbiologia degli Alimenti, Value Groovers, spin-off dell’Università della Tuscia, e il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC).

Il filo conduttore sarà la ricerca di soluzioni innovative per affrontare le sfide della produzione alimentare, della sostenibilità ambientale e dell’adattamento ai cambiamenti climatici.

I progetti del CNR tra robotica, acqua dall’aria e medicina personalizzata

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) porterà a Maker Faire Rome un programma articolato di progetti, talk, workshop e performance per raccontare le applicazioni della ricerca scientifica.

Tra le iniziative in mostra ci sarà Babots – Biological Animal Robots for Indoor Farming, dedicato alla robotica a supporto dell’agricoltura indoor, insieme ad Acqua dall’aria stampata in 3D, progetto che esplora nuove soluzioni per la sostenibilità ambientale.

Spazio anche a Melandetect, dedicato alla diagnostica predittiva tramite app, e a RoseBio – Deep Tech for Routine Healthcare, che punta sulla medicina personalizzata per i pazienti oncologici.

Il pubblico potrà inoltre scoprire GLAM, iniziativa che mette in relazione scienza, patrimonio culturale e conoscenza aperta, valorizzando il patrimonio della Biblioteca centrale Guglielmo Marconi del CNR, che il 23 ottobre celebra il centenario.

Tra gli altri progetti figurano Bistable Gridshell, dedicato a soluzioni sostenibili e intelligenti per architettura e design, e attività sulla mobilità sostenibile, l’educazione digitale e motoria. Non mancheranno workshop per le scuole, iniziative interattive e il gioco CNR Quiz Challenge: gioca, rispondi e… ricarica!.

Laboratori per bambini e ragazzi: da Minecraft alla realtà aumentata

Maker Faire Rome 2026 dedicherà grande attenzione anche alla formazione e all’apprendimento attraverso il gioco. L’area Educational e Gaming proporrà attività per avvicinare le nuove generazioni alla tecnologia in modo pratico e coinvolgente.

Tra i protagonisti ci sarà MakerCamp, realtà italiana riconosciuta come Official Minecraft Partner e Minecraft Education Partner. I laboratori permetteranno a bambini e ragazzi di sperimentare la programmazione e la risoluzione di problemi attraverso Minecraft, affiancando queste attività a esperienze di simulazione di guida e realtà aumentata.

L’obiettivo è dimostrare come il gioco possa diventare uno strumento educativo, capace di stimolare creatività, collaborazione e pensiero logico.

Moda, creatività e consumo responsabile

Il programma si allargherà anche ai temi del design, della comunicazione visiva e della sostenibilità. NABA presenterà AURORA, progetto sviluppato dagli studenti del triennio in Graphic Design e Art Direction nell’ambito del corso di Computer Art, che mette in relazione innovazione e pensiero creativo.

Sarà presente anche Assoutenti APS con la nona edizione di Expo Consumatori, intitolata Il futuro non si compra. Si sceglie. L’iniziativa coinvolgerà istituzioni, imprese, cittadini e associazioni in un confronto sul rapporto tra tecnologia, etica, ambiente e scelte di consumo.

Torna inoltre Ecosistema Futuro, iniziativa promossa dall’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), di cui Maker Faire Rome è socio fondatore. Il progetto punta a coinvolgere le nuove generazioni in percorsi di partecipazione civica, attraverso iniziative come le Piazze sul Futuro e l’Assemblea Nazionale sul Futuro, per dare agli under 35 un ruolo nella definizione delle politiche per il Paese.

I contest di Maker Faire Rome 2026

Anche quest’anno la manifestazione valorizzerà i progetti più innovativi attraverso contest dedicati alla tecnologia, al digitale, alla sostenibilità e alla formazione.

MakeITcircular 2026 promuove il riciclo, il riuso e il superamento della cultura dello spreco, in linea con i principi della transizione ecologica.

Il contest STEAM in Minecraft, promosso dalla Camera di Commercio di Roma con MakerCamp, ASviS e AIV, ha invece coinvolto studenti delle scuole primarie e secondarie, mettendo al centro l’intelligenza artificiale come strumento per costruire una società più sostenibile e inclusiva.

Tra le iniziative figura anche Top of the PID 2026, promossa da Unioncamere nell’ambito dei Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio, per valorizzare le micro, piccole e medie imprese italiane che investono nella cultura e nella pratica digitale.

Maker Faire Rome 2026 si svolge dal 23 al 25 ottobre al Gazometro Ostiense di Roma, con attività anche presso l’Istituto Superiore Antincendi.

Per partecipare è necessario acquistare i biglietti online attraverso il sito ufficiale di Maker Faire Rome.

Il biglietto intero costa 13 euro ed è valido per un ingresso giornaliero. Il biglietto ridotto costa 8 euro ed è riservato ai visitatori con meno di 18 anni, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, compresi universitari e iscritti agli ITS e alle scuole post diploma.

È disponibile anche il biglietto family da 8 euro, giornaliero e riservato alle famiglie con almeno un genitore e uno o più figli di età compresa tra 4 e 18 anni non compiuti.

Per conoscere il programma completo, le attività previste e le modalità di accesso è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione.