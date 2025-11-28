Il convegno europeo “Mai Più in Silenzio” si è tenuto a Roma, presso la prestigiosa cornice di Europa Experience – David Sassoli, un luogo simbolo del dialogo democratico, con l’obiettivo di fornire voce, strumenti e libertà alle donne nella lotta contro la violenza.

​L’evento, patrocinato dalla Regione Lazio, da Rai per la Sostenibilità, da Gold TV e Lazio TV ESG è stato promosso dall’autore e conduttore Claudio David presidente dell’associazione culturale Red Fashion Talent Agency, dall’avvocata Eufemia Ferrara (presidente di Orizzonti Legali e autrice di Da donna a icona) e dalla giornalista Jessica Fegatilli. I saluti dell’on. Susanna Ceccardi hanno sottolineato il valore imprescindibile della libertà femminile e della responsabilità sociale. L’on. Fabrizio Santori, consigliere capitolino, ha ribadito la centralità del rispetto come fondamento delle relazioni umane e chiave per contrastare la violenza di genere. Un contributo particolarmente sentito è arrivato da Fra Daniele Siciliani, superiore della Fraternità Francescana di Betania di Roma, che ha richiamato l’importanza dell’amore come fondamento del rispetto verso la donna e verso ogni essere umano, riportando al centro la dimensione emotiva e spirituale del tema. I saluti istituzionali apprezzati di Claudio David hanno evidenziato l’importanza di eliminare questa ingiustizia sociale cercando di fare rete tra istituzioni e professionisti e ricordando quanto sia stato importante l’esempio delle tre sorelle Mirabal, per le quali è stata istituita la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Moderato con professionalità da Jessica Fegatilli, il convegno ha offerto una ricca panoramica sul fenomeno, coinvolgendo esperti di diversi settori:

​ Antonella Beltrami (Psicologa e Psicoterapeuta): Ha illustrato i meccanismi della manipolazione emotiva e della coercizione psicologica.

Particolarmente apprezzata è stata la relazione dell’Avv. Eufemia Ferrara, che ha fornito strumenti civilistici fondamentali e concreti per:

​Riconoscere la violenza psicologica ed economica .

L’evento ha incluso anche momenti di grande impatto emotivo:

– ​Il presidente Diego Righini del festival “tulipani di seta nera” ha presentato un toccante cortometraggio sul tema del rispetto.

– ​Una lettura ha dato voce a storie di resilienza spesso taciute.

– ​Una giovane baby influencer ha portato la sua testimonianza motivazionale e autentica.



​In chiusura, sono stati conferiti riconoscimenti ufficiali ai relatori e agli organizzatori come segno di gratitudine per l’impegno e l’importanza sociale del convegno, uniti dall’obiettivo comune di rompere il silenzio e costruire consapevolezza.