MagicLand apre le selezioni per 200 posti tra brividi e divertimento: vivi un Halloween da protagonista, ma affrettati, c’è una scadenza!

Vuoi lavorare tra zombie e fantasmi? MagicLand assume 200 persone per Halloween. Se hai sempre sognato di interpretare un horror vivente e regalare brividi autentici, questa è la tua occasione: il parco divertimenti di Valmontone (RM), sta cercando 200 figuranti e animatori per il suo evento di Halloween 2025.

Un casting da brivido

Sabato 13 e domenica 14 settembre 2025, alle ore 10:00, i candidati avranno l’opportunità di esibirsi davanti a una giuria al Gran Teatro Alberto Sordi, all’interno del parco. I prescelti saranno poi immediatamente chiamati a interpretare un ruolo spettrale per tutta la durata degli eventi di Halloween.

Chi può partecipare?

L’iniziativa è rivolta a maggiorenni senza bisogno di esperienze pregresse, purché dotati di energia, fantasia e spirito di squadra. Per partecipare al casting basta inviare la candidatura online entro e non oltre il 10 settembre 2025, compilando il form disponibile sul sito ufficiale.

Cosa indossare e… cosa fare durante il provino

Presentati con abbigliamento scuro: non serve alcun trucco speciale, perché ci penserà il team di make-up di MagicLand a trasformarti nel mostro perfetto. Potrai scegliere tra zombie, clown infernali, medici psicopatici, sopravvissuti post-apocalittici e altre creature terrorizzanti.

Cosa ti aspetta se vieni scelto

I candidati selezionati firmeranno un contratto stagionale per partecipare ai weekend di Halloween, dando vita a performance coinvolgenti che mescolano brividi e divertimento. Inoltre, potranno trascorrere una giornata intera nel parco, vivendo le attrazioni tra una scena spettrale e l’altra.

Foto: Shutterstock