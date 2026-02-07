MagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia, avvia ufficialmente la campagna di recruiting per la stagione 2026, annunciando oltre 400 opportunità di lavoro tra alta e bassa stagione. Si tratta di uno dei più importanti piani di assunzione del territorio, a supporto delle attività di MagicLand e del parco acquatico MagicSplash.

Un’occasione concreta per chi è alla ricerca di un lavoro stagionale, per studenti, giovani alla prima esperienza e professionisti del settore dell’intrattenimento e dell’ospitalità.

Lavorare a MagicLand: tutte le posizioni aperte

Le selezioni 2026 riguardano numerose aree operative del parco. Le figure ricercate includono:

Addetti alle Attrazioni

Addetti all’Accoglienza e Biglietterie

Addetti ai Negozi

Addetti alla Ristorazione e Caffetteria

Assistenti Bagnanti con brevetto

Aspiranti Assistenti Bagnanti

Addetti all’Artistico

Addetti alla Manutenzione Attrazioni

Addetti alla Manutenzione Idraulica

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

In totale sono previste oltre 400 assunzioni, con un incremento significativo di personale nelle aree Attrazioni, Ristorazione, Accoglienza e Retail. Particolare attenzione è rivolta anche al parco acquatico MagicSplash, per il quale sono previste circa 40 assunzioni di Assistenti Bagnanti.

Assistenti Bagnanti: corso gratuito per il brevetto

Uno degli aspetti più rilevanti della campagna di recruiting MagicLand 2026 è la possibilità, per chi non possiede il brevetto, di accedere a un percorso formativo gratuito.

MagicLand offre infatti:

Corso per Assistente Bagnante

Corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation)

Entrambi i corsi sono completamente gratuiti e finalizzati all’inserimento lavorativo all’interno di MagicSplash. Restano naturalmente valide anche le candidature di profili già in possesso di brevetto A.B. e BLSD in corso di validità.

Requisiti richiesti per lavorare a MagicLand

MagicLand ricerca sia candidati con esperienza sia persone alla prima esperienza lavorativa, accomunate da:

Attitudine al contatto con il pubblico

Predisposizione al lavoro in team

Disponibilità a lavorare su turni, nei weekend e nei giorni festivi

Per la maggior parte delle posizioni è inoltre richiesta:

Buona conoscenza della lingua inglese

Domicilio a Valmontone o zone limitrofe

Patente di guida e mezzo proprio

Contratti e opportunità di crescita

Le posizioni aperte prevedono contratti stagionali a tempo determinato per la stagione 2026, in un ambiente di lavoro dinamico, strutturato e orientato alla crescita professionale.

Per alcune figure chiave e manageriali, come il Responsabile Reparto Food & Beverage, è prevista anche la possibilità di inserimento a tempo indeterminato.

Entrare nel team MagicLand significa acquisire competenze nel settore dell’intrattenimento, dell’ospitalità e dei servizi al pubblico, all’interno di uno dei principali poli leisure italiani.

Come candidarsi a MagicLand ‘Lavora con Noi’

Per partecipare alle selezioni è possibile inviare la candidatura tramite la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di MagicLand:

👉 www.magicland.it

All’interno della pagina dedicata è possibile consultare tutte le posizioni aperte, allegare il curriculum vitae ed eventuali certificazioni richieste.

MagicLand e il territorio: persone al centro

Con questa nuova campagna di recruiting, MagicLand conferma il proprio impegno nella valorizzazione delle persone come elemento chiave per garantire elevati standard di sicurezza, qualità del servizio e accoglienza.

Un progetto che rafforza il legame con il territorio e offre reali opportunità di inserimento professionale alle nuove generazioni, contribuendo allo sviluppo economico e occupazionale dell’area.

Se stai cercando lavoro nel Lazio nel 2026, MagicLand rappresenta una delle occasioni più interessanti nel settore dell’intrattenimento.