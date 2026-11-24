A Roma, in via dei Pettinari, una targa dedicata alla Madonna del Divino Amore custodisce una storia che risale alla Seconda Guerra Mondiale.
Passeggiando per le strade di Roma, capita spesso di imbattersi in piccole testimonianze di una storia che rischia di essere dimenticata, magari in qualche angolo nascosto o su qualche parete. È il caso della Madonna del Divino Amore, un’immagine sacra che campeggia sul muro di un edificio di via dei Pettinari, accompagnata da una targa. Dietro quell’epigrafe – forse non lo sapete – si nasconde una vicenda che ci riporta indietro nella storia, fino ai tempi della Seconda Guerra Mondiale.
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La Madonna del Divino Amore di via dei Pettinari: cosa racconta la targa (e il voto dei romani durante la Seconda guerra mondiale)
Andiamo con ordine e partiamo dal principio. All’altezza del civico 74 di via dei Pettinari, nel rione Regola, una piccola edicola sacra raffigura la Madonna con il Bambino, sormontata dalla colomba dello Spirito Santo. Una lampadina illumina il bassorilievo, mentre alcuni fiori testimoniano una devozione ancora viva.
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Sotto l’immagine si legge un’iscrizione: «Il Popolo del Rione di San Filippo innalza tra le sue case la Madonna del Divino Amore, Salvezza di Roma nel 1944 e di tutti i Secoli dell’Era di Cristo».
Parole che raccontano un atto collettivo di gratitudine, legato a uno dei periodi più drammatici della storia della Capitale. Nel 1944, infatti, mentre Roma viveva l’incubo della guerra, della “Città Aperta”, dell’occupazione tedesca e dei bombardamenti, numerosi fedeli si rivolsero alla Madonna del Divino Amore, invocando la salvezza della città dalla distruzione. Dopo la guerra, la comunità locale volle ricordare quel voto collocando l’immagine sacra tra le proprie abitazioni.
Quella di via dei Pettinari non è dunque soltanto una delle tante madonnelle romane, ma un piccolo monumento alla memoria popolare. Un racconto vivo e vivido della storia della città.
Photo Credits: Annarita Canalella