Se sei alla ricerca di luoghi che, ad un’ora di distanza da Roma, possono offrire mete da sogno che (quasi) nessuno conosce, sei nel posto giusto: scopri quattro destinazioni davvero sorprendenti, dove il tempo sembra fermarsi e l’armonia regna sovrana, raggiungibili facilmente dalla Capitale, lontano dalla confusione e dai percorsi battuti.

Tivoli

A soli 31 km da Roma c’è Tivoli, una gemma facilmente raggiungibile anche in treno. Una città impera il silenzio tra architettura rinascimentale e paesaggi storici: Villa d’Este e i suoi giardini Patrimonio UNESCO sono l’ideale per passeggiate rigeneranti immersi nell’arte, l’acqua e la quiete. Se ami la storia puoi perderti a Villa Adriana, mentre se adori la natura c’è Villa Gregoriana.

Civita Castellana

Arroccata su una collina a circa 61 km da Roma c’è Civita Castellana.Sembra uscita da un libro di fiabe: mura antiche, il maestoso Forte Sangallo e la Cattedrale di Santa Maria Maggiore si affacciano su vicoli dal sapore autentico, dove il tempo rallenta tra scorci medievali e quiete campestre, con panorami silenziosi sul paesaggio incantevole del Lazio settentrionale.

Castel Gandolfo

A circa 24 km da Roma possiamo trovare Castel Gandolfo, sulle rive tranquille del Lago Albano, storica sede estiva dei Papi. Offre spiaggette di ciottoli, possibilità di noleggio barche e kayak, e un borgo collinare caratteristico con stradine strette, piazze incantevoli e i meravigliosi Giardini Barberini. E come tradizione, ai Castelli Romani si mangia benissimo!

Zagarolo

A poco più di 30 km dalla capitale c’è Zagarolo. Arroccato su un colle di tufo in mezzo alle colline dell’hinterland romano, è un borgo raccolto e poco turistico, perfetto per chi cerca un’atmosfera discreta e panorami suggestivi tra vicoli medievali e natura dominante. Offre una fuga mai scontata restando vicino alla Capitale.

Photo credits: Shutterstock