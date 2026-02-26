Ecco 7 posti incredibili che si nascondo tra le vie e i quartieri della città eterna, Roma, assolutamente da non perdere
Roma non è solo la città eterna ma anche la culla di posti insoliti e bizzarri da visitare. Eccone 7 davvero imperdibili per una gita fuori dal comune.
- La Passeggiata del Gelsomino: viene chiamato così il binario dell’antica Ferrovia Vaticana, che collega appunto L’Italia allo Stato del Vaticano.
- La Casa dei Mostri: è l’altro nome con cui è conosciuto Palazzo Zuccari, al cui interno sorge la Biblioteca Hertziana. Porte e finestre sono uniche nel proprio genere, fatte di bocche spalancate e minacciose.
- La Porta Alchemica: situata nei giardini di Piazza Vittorio Emanuele II, qui Francesco Giuseppe Borri provò a trasformare la materia in oro
Roma, i luoghi più belli per un insolita gita nella città eterna
- La Galleria Prospettica: custodita nel cortile di Palazzo Spada, La galleria realizzata dal Borromini è lunga solo 9 metri ma grazie alla prospettiva sembra molto più profonda
- Il Quartiere Coppedè: situato vicino al centro storico, questo complesso di palazzine in Art Decò e barocche, e villette fiabesche appare diverso da tutto il resto
- La Cripta dei Cappuccini, dove riposano le ossa di circa 4.000 frati, si trova nella Chiesa di Santa Maria Immacolata, in via Veneto.
- Il santuario dei gatti: viene chiamata così la più grande colonia di felini della città, che ha sede nel sito archeologico di Largo Argentina.
LEGGI ANCHE: — Il negozio del terrore a Roma, tu avresti il coraggio di entrare qui?
Foto: Shutterstock