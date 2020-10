Roma luoghi misteriosi: i 4 posti più terrificanti nella Capitale

Roma, città esoterica, nasconde al suo interno luoghi misteriosi e davvero inquietanti. Non ci si aspetterebbe mai che la Capitale nasconda luoghi tanto spaventosi quanto affascinanti. Per questo ecco la guida per le visite più horror che possiate immaginare in posti che, solitamente, sono esattamente sotto i vostri occhi.

Il museo delle anime del Purgatorio

Situato all’intero della Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio (Via Ulpiano, 29) porta con sé una storia misteriosa. Poco dopo la costruzione dell’edificio, che risale al 1890, quest’ultimo fu soggetto a un incendio nella piccola cappella dedicata alla Vergine del Rosario.

Le tracce, lasciate dalle fiamme, impressero dietro l’altare il volto di un infelice. Così il missionario Victor Jouët, proprietario del terreno sul quale era stata costruita la chiesa, credette che fosse il segno di un’anima del purgatorio che voleva mettersi in contatto con i vivi per richiedere le loro preghiere. Decise quindi di intraprendere un viaggio per l’Europa alla ricerca di altre testimonianze simili. Così nacque il museo.

Scoprire questo luogo lascia certamente scossi in quanto le impronte di mani su abiti, cuscini e altre reliquie non possono che sembrare reali. Visitare questo luogo è certamente un’esperienza.

Ex Manicomio Marcigliana

Manicomio prima, orfanotrofio poi, ora abbandonato. L’edificio situato nella riserva della Marcigliana (Via Bartolomea Capitanio) porta con sé un’angoscia e un’inquietudine che non si può ignorare. Soggetto principale delle leggende metropolitane, set di film horror e terreno di caccia preferito per i “ghost hunters”, questo luogo libera l’immaginazione e, di conseguenza, il terrore. Una visita all’ex Manicomio certamente non lascia l’animo sereno.

Museo Laboratorio della Mente

Il Museo Laboratorio della Mente (Piazza di Santa Maria della Pietà, 5), l’ex “Hospitale de’poveri forestieri et pazzi dell’Alma Città di Roma”, apre nel 2000 per ripercorrere la storia dell’Ex Ospedale Psichiatrico, nei suoi 500 anni di attività. Pratiche mediche, tarattamenti e testimonianze (“Il primo giorno di manicomio”). Presente inoltre “La camera di Ames” che cerca di riprodurre la percezione nella mente di chi veniva etichettato come “pazzo”. In bilico tra l’educativo e il terrificante, se si è amanti dell’inquietante questo luogo merita una visita.

Cimitero Ipogeo della Chiesa di Santa Maria dell’Orazione e Morte

Luogo terrificante che richiama la morte sin dalla scritta in latino all’ingresso che riporta: “Oggi a me, domani a te”.

Venne fondato da una Compagnia nata nel 1538 che prese poi il nome di “Orazione e Morte” con lo scopo di raccogliere e seppellire i cadaveri dei poveri dispersi il luoghi remoti della città. I simboli di morte sono ovunque: all’interno sono contenuti ossa e più di 8 mila corpi. Inquietante è inoltre, la data e, spesso, la causa della morte riportata sui teschi dei defunti.

Ora non vi resta che visitare i luoghi più spaventosi di Roma nel periodo più terrificante dell’anno!