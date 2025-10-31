Fino al 29 dicembre 2025, il maestoso Castel Sant’Angelo apre eccezionalmente le sue porte anche il lunedì pomeriggio, dalle 14:00 alle 20:00 (ultimo ingresso alle 19:00).
Con un biglietto speciale al costo di soli 5 euro, i visitatori potranno esplorare il celebre monumento in un momento insolito della settimana, approfittando di un’atmosfera più tranquilla, intima e suggestiva.
Dalle antiche prigioni ai panorami mozzafiato sulla città eterna, ogni angolo del Castello regala scorci unici e racconti affascinanti, perfetti per chi desidera vivere Roma da una prospettiva diversa.
Biglietti: acquistabili esclusivamente in biglietteria.
Quando: ogni lunedì, fino al 29 dicembre 2025
Orario: 14:00 – 20:00 (ultimo ingresso alle 19:00)
Costo: 5 euro
Un’occasione imperdibile per scoprire uno dei simboli più iconici della Capitale, tra storia, arte e magia romana.