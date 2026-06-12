Anche a Settembre il Luna Village ti aspetta con tanta musica, divertimento e food
Fino al 30 agosto 2026, il Luneur Park si trasforma ogni sera in un grande palcoscenico all’aperto con Le Notti d’Estate del Luneur Village: un programma che mescola concerti live, spettacoli per famiglie, animazione immersiva, street food e attrazioni scenografiche.
Il Village si accende dopo il tramonto con oltre 50 serate di eventi, più di 30 artisti coinvolti, 8 aree food e un’atmosfera pensata per un pubblico ampio, tra famiglie, bambini e giovani.
Maggiori info qui
https://www.lunavillage.it/
Ogni serata al Luneur Village è costruita come un piccolo festival:
- 🎤 musica live e tribute band
- 🎭 spettacoli teatrali e di magia
- 🦖 show immersivi con dinosauri animatronici
- 🎪 artisti di strada e giocoleria
- 🍔 food court tematiche
- 🌙 eventi speciali e “notti magiche”
Tra gli appuntamenti principali spiccano:
- 🦖 Dinosauri Show
Spettacolo immersivo con dinosauri animatronici a grandezza naturale
📅 sab 13 giugno · ore 21:30
📅 sab 11 luglio · ore 21:30
- 🎤 Red, Aria e Blu – Concert Disney Live
Performance musicale con il trio youtuber dedicato alle colonne sonore Disney
📅 sab 27 giugno · ore 21:30
Prossimi eventi in programma
- 🎩 Gigi Speciale Pirati – “Le Magie dei 7 Mari”
📅 ven 12 giugno · ore 21:30
- 🦖 Dinosauri Show
📅 sab 13 giugno · ore 21:30
- 🫧 Giulio Cuboni – Bolle Show
Spettacolo con bolle di sapone giganti
📅 dom 14 giugno · ore 21:30
- 🎪 Gianluigi Capone – Il Circo in Valigia
Giocoleria e arte di strada
📅 gio 18 giugno · ore 21:30
- 😂 I Ridikulus – Fiaba Cabaret
Favole classiche in chiave comica
📅 ven 19 giugno · ore 21:30
- 🎸 Four Queen – Galileo (Tribute Queen)
I grandi successi dei Queen dal vivo
📅 sab 20 giugno · ore 21:30
Un’estate pensata come un piccolo mondo notturno
Le Notti d’Estate del Luneur Village puntano a creare un’esperienza continua: non solo spettacoli singoli, ma un ambiente vivo fatto di luci, musica, attrazioni e socialità, dove ogni sera cambia il tipo di intrattenimento.
L’ingresso al Village è libero, mentre per concerti e attrazioni speciali è previsto l’acquisto di un pass.
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