Anche a Settembre il Luna Village ti aspetta con tanta musica, divertimento e food

Fino al 30 agosto 2026, il Luneur Park si trasforma ogni sera in un grande palcoscenico all’aperto con Le Notti d’Estate del Luneur Village: un programma che mescola concerti live, spettacoli per famiglie, animazione immersiva, street food e attrazioni scenografiche.

Il Village si accende dopo il tramonto con oltre 50 serate di eventi, più di 30 artisti coinvolti, 8 aree food e un’atmosfera pensata per un pubblico ampio, tra famiglie, bambini e giovani.

Maggiori info qui

https://www.lunavillage.it/

Ogni serata al Luneur Village è costruita come un piccolo festival:

🎤 musica live e tribute band

🎭 spettacoli teatrali e di magia

🦖 show immersivi con dinosauri animatronici

🎪 artisti di strada e giocoleria

🍔 food court tematiche

🌙 eventi speciali e “notti magiche”

Tra gli appuntamenti principali spiccano:

🦖 Dinosauri Show

Spettacolo immersivo con dinosauri animatronici a grandezza naturale

📅 sab 13 giugno · ore 21:30

📅 sab 11 luglio · ore 21:30

Spettacolo immersivo con dinosauri animatronici a grandezza naturale 📅 sab 13 giugno · ore 21:30 📅 sab 11 luglio · ore 21:30 🎤 Red, Aria e Blu – Concert Disney Live

Performance musicale con il trio youtuber dedicato alle colonne sonore Disney

📅 sab 27 giugno · ore 21:30

Prossimi eventi in programma

🎩 Gigi Speciale Pirati – “Le Magie dei 7 Mari”

📅 ven 12 giugno · ore 21:30

📅 ven 12 giugno · ore 21:30 🦖 Dinosauri Show

📅 sab 13 giugno · ore 21:30

📅 sab 13 giugno · ore 21:30 🫧 Giulio Cuboni – Bolle Show

Spettacolo con bolle di sapone giganti

📅 dom 14 giugno · ore 21:30

Spettacolo con bolle di sapone giganti 📅 dom 14 giugno · ore 21:30 🎪 Gianluigi Capone – Il Circo in Valigia

Giocoleria e arte di strada

📅 gio 18 giugno · ore 21:30

Giocoleria e arte di strada 📅 gio 18 giugno · ore 21:30 😂 I Ridikulus – Fiaba Cabaret

Favole classiche in chiave comica

📅 ven 19 giugno · ore 21:30

Favole classiche in chiave comica 📅 ven 19 giugno · ore 21:30 🎸 Four Queen – Galileo (Tribute Queen)

I grandi successi dei Queen dal vivo

📅 sab 20 giugno · ore 21:30

Un’estate pensata come un piccolo mondo notturno

Le Notti d’Estate del Luneur Village puntano a creare un’esperienza continua: non solo spettacoli singoli, ma un ambiente vivo fatto di luci, musica, attrazioni e socialità, dove ogni sera cambia il tipo di intrattenimento.

L’ingresso al Village è libero, mentre per concerti e attrazioni speciali è previsto l’acquisto di un pass.

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