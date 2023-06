Avete mai pensato di vivere una notte al Colosseo godendo della vista dell’Anfiteatro Flavio ricco di storia e cultura? Ora si può: i dettagli

L’estate è arrivata e con sé tanti eventi che stanno per iniziare in tutta Italia. A Roma non solo i concerti, ma anche una serie di iniziative come vivere una notte al Colosseo alla scoperta dell’Anfiteatro Flavio.

Notte al Colosseo, il percorso alla scoperta dell’Anfiteatro Flavio

Le visite notturne dell’Anfiteatro Flavio sono realizzate da Karmachina in collaborazione con Electa e Coopculture e sono state ideate per dare la possibilità ai turisti e a tutti i visitatori di rivivere tutto il fascino di uno dei monumenti simbolo di Roma, sotto un’altra prospettiva.

Così, attraversando il piano dell’arena e i sotterranei, da quella cristiana a partire dal dipinto murario del XVII secolo che rappresenta una veduta ideale della città di Gerusalemme, la grande novità di quest’anno, le persone potranno godere di tanta bellezza culturale e ricca di storia.

L’itinerario passa poi attraverso le gallerie e passaggi in cui si svolgevano i preparativi degli spettacoli, dove erano stoccati i materiali scenici e dove gli animali, chiusi in gabbie, venivano poi portati sui montacarichi fino a raggiungere il piano dell’arena per le venationes, le famose scene di caccia. L’arena, inoltre, era anche il luogo dove si svolgevano i famosi combattimenti tra gladiatori.

La passerella è lunga più di 160 metri e sarà possibile visitare tutti gli spazi meno conosciuti ma nella versione notturna.

Infine, sarà possibile usufruire anche di una lettura multimediale del dipinto che rappresenta una veduta ideale della città di Gerusalemme che sarà posto presso la Porta Trionfale.

Insomma, sarà un’esperienza indimenticabile e inimitabile dal momento che Roma resta una delle città più belle e gettonate da persone provenienti da tutto il mondo. Storia, cultura e tradizione la rendono magica, per non parlare della sua bellezza intatta nel tempo.

