Roma si prepara al Natale 2025: Via del Corso chiude per tre notti per montare le luminarie, con deviazioni al traffico.

Roma è pronta a prepararsi per il Natale 2025 e, come ogni anno, l’allestimento delle luminarie natalizie richiede qualche piccolo cambiamento nella circolazione capitolina, come quella lungo Via del Corso che sta interessando la città in questi giorni. Per permettere il montaggio delle luminarie natalizie lungo uno dei salotti dello shopping romano, la strada rimarrà chiusa per tre notti consecutive e il traffico subirà alcune deviazioni. Ma è solo parentesi temporanea, pensata per regalare alla città un Natale ancora più scenografico.

Luminarie di Natale in Via del Corso a Roma: tre notti di stop al traffico

I lavori per l’installazione delle luminarie si svolgono nelle notti del 18, 19 e 20 novembre, in un arco orario studiato per ridurre al minimo i disagi: dalle 00.30 alle 05.15. In queste fasce, Via del Corso sarà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra Piazza Venezia e Piazza Colonna.

Le chiusure notturne comportano la deviazione delle linee bus che normalmente percorrono questo asse, dirottate su itinerari alternativi per garantire comunque i collegamenti con le aree limitrofe. Si tratta di misure temporanee, concepite per conciliare la sicurezza degli operatori al lavoro in quota con la necessità di mantenere il più possibile regolare la vita di chi si muove nel centro della Capitale.

Le prime accensioni delle luci natalizie in città potranno avvenire solo il 28 e 29 novembre, in concomitanza con l’apertura di Christmas World a Villa Borghese, secondo quanto stabilito dal Municipio Roma I Centro.

Photo Credits: Shutterstock