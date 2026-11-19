Roma: il Gazometro dell’Ostiense torna ad illuminarsi con uno spettacolo luminoso da non perdere assolutamente.

Roma si prepara a riscoprire uno dei suoi simboli più riconoscibili sotto una luce completamente nuova. Dopo vent’anni, il Gazometro dell’Ostiense tornerà protagonista di uno spettacolo luminoso destinato a trasformare il paesaggio notturno della Capitale. Al centro, un’immensa superficie di 80mila metri quadri, tecnologia LED e suggestioni visive capaci di stupire. Ma quando si accenderanno le luci e cosa aspetta chi vorrà assistere all’evento?

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Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dal 4 dicembre 2026 al 9 gennaio 2027, il Gazometro di Ostiense ospiterà Art Is Light, un grande percorso dedicato all’arte contemporanea e alle tecnologie immersive. Il progetto riunirà oltre 60 opere di più di 20 artisti internazionali, tra installazioni monumentali, ambienti digitali e spazi interattivi.

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Tra le attrazioni annunciate figura una pista di pattinaggio multimediale, ispirata al Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto. Il pubblico non sarà soltanto spettatore, ma potrà attraversare e sperimentare alcune installazioni.

La grande novità sarà il ritorno del Luxometro di Angelo Bonello, che nel 2006 aveva trasformato la struttura industriale in una gigantesca scultura luminosa. La nuova versione utilizzerà oltre dieci chilometri di LED digitali, con giochi di luce sincronizzati alla musica.

L’appuntamento è al Gazometro District, in via del Commercio 9/11, nel quartiere Ostiense. L’apertura è prevista dalle 17, con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. L’accesso è a pagamento e i biglietti sono disponibili attraverso i canali ufficiali di Art Is Light.

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