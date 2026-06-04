Vicino Roma c’è un parco naturale dove, al tramonto, migliaia di lucciole tornano ad accendersi tra sentieri e silenzi.

Passeggiare tra migliaia di lucciole vicino Roma è possibile anche oggi, nel 2026, in un’epoca nella quale l’inquinamento – acustico e luminoso – sembra aver spazzato via i piccoli insetti luminescenti dalle nostre città. E se vi sembra una fiaba, sappiate che basta muoversi di qualche chilometro per immergervi in un parco naturale dove il buio torna ad essere il protagonista. A poca distanza dalla Capitale, tra sentieri, vegetazione e silenzi notturni, la primavera offre uno spettacolo luminoso raro che in città hanno dimenticato in tanti: quello delle lucciole che si accendono tra gli alberi.

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Il parco di Pantanello, l’oasi a un passo da Roma dove le lucciole brillano ancora

L’appuntamento da non perdere è nel parco di Pantanello, nel comune di Cisterna di Latina, nell’Agro pontino. L’oasi naturale si estende accanto al più celebre Giardino di Ninfa, ma rispetto al parco storico conserva un’anima più selvatica e raccolta. Non a caso viene talvolta chiamata “Ninfa 2”. È un luogo nel quale il paesaggio è fatto di canali, sentieri umidi, vegetazione fitta e scorci che ricordano l’antico ecosistema delle paludi pontine.

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È in questo scenario che si svolgono le visite guidate serali dedicate all’osservazione delle lucciole. I gruppi partono al tramonto, quando la luce cala e il parco cambia volto. L’esperienza si vive con poca illuminazione artificiale, camminando in silenzio e lasciando che siano i primi bagliori tra i cespugli a guidare lo sguardo.

Le escursioni sono accessibili su prenotazione e con un biglietto di 6,25 €, secondo le indicazioni pubblicate sui canali ufficiali dell’area. Gli ingressi sono contingentati proprio per ridurre l’impatto sull’habitat e garantire un’osservazione rispettosa.

La presenza copiosa delle lucciole in quest’area è qualcosa di incredibile: questi insetti hanno bisogno di umidità, poco inquinamento luminoso e un ambiente in equilibrio. Per questo vederle ancora a Pantanello è anche un segnale della buona salute dell’ecosistema.

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