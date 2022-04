A Roma si torna a ballare LOVECLUB Be Yourself – Together – In Music. Appuntamento a L’Hacienda il 29 Aprile

LOVECLUB Be Yourself – Together – In Music: Roma torna a ballare con l'evento di LOVEGANG il 29 aprile a L'Hacienda

Dopo due anni trascorsi tra lockdown e pandemia a Roma si torna a ballare con Love Club – Be Yourself – Together – In Music il clubbing powered by LOVEGANG 126: Franco 126, Ketama 126, Asp126, Pretty Solero 126, Ugo Borghetti 126.

LEGGI ANCHE : — Weekend a Roma, gli eventi da non perdere sabato e domenica

LOVECLUB Be Yourself – Together – In Music: l’evento de L’Hacienda che tornerà a far ballare Roma dopo due anni di pandemia e lockdown. Ecco l’evento clubbing esclusivo per un’esperienza totale! Photo Credits: Beatrice Chima via HF4

LOVECLUB Be Yourself – Together – In Music: Roma torna a ballare

L’evento LOVECLUB Be Yourself – Together – In Music è in programma il 29 aprile 2022 alle ore 23.00 presso L’Hacienda, in Via Galla Placidia 27 b a Roma. Un’esperienza clubbing che si fa totale, con un ritorno alle origini pregno di linguaggi contemporanei grazie al collettivo LOVEGANG presso L’Hacienda, il nuovo club romano in stile inglese, post-industriale e a tratti brutalista.

L’intrattenimento sarà unito alla ricerca, nonché alla celebrazione delle emozioni e all’inclusione di tutti i tipi di corpi. La musica è protagonista assoluta, insieme al divertimento e ad una serata impossibile da dimenticare. Quella che si prospetta è una serata fatta di techno, elettronica e psichedelia con tratti spiccatamente femminili. Alle DJ Alvva dalla Spagna ed Eyrah dalla Francia si unirà il romano Dj Prest.

La stessa modalità di acquisto dei biglietti è del tutto originale: chiunque vorrà partecipare si porterà a casa un pezzo del party tramite l’acquisto del merchandising della serata in edizione limitata firmato Lovegang®. Un’esperienza che si preannuncia come spettacolare in un evento ricorrente volto ad esplorare i suoni provenienti dalle scene club di ogni parte del globo.

I biglietti, al prezzo di 12 euro, sono acquistabili su www.loveclubroma.com

Photo Credits: Beatrice Chima via HF4, Shutterstock