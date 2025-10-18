C’è un profumo nuovo che accoglie chi entra questa settimana da Love Roma, la bakery di via Tunisi 51, nel cuore del quartiere Prati, a pochi passi dai Musei Vaticani. È quello di Titti, la nostra creazione speciale, un dolce che nasce dall’incontro tra tradizione e delicatezza contemporanea.

Un impasto di croissant laminato racchiude un cuore di vellutata crema pasticcera alla vaniglia, impreziosita da cubetti di mela Pink Lady, pinoli, uvetta sultanina e un tocco di cannella. Il risultato è una treccia dorata e profumata, friabile fuori e morbidissima dentro, che conquista al primo morso.

“Titti” è più di un dolce: è un piccolo viaggio nel tempo. Il suo sapore classico e il profumo di vaniglia e mele evocano la semplicità dell’infanzia, i ricordi di casa e quella sensazione autentica di genuinità che resta impressa nella memoria.

La friabilità del croissant incontra la morbidezza del ripieno, creando un equilibrio perfetto tra consistenze e aromi: la dolcezza della vaniglia, l’acidulo naturale della mela Pink Lady, la nota calda della cannella e la rotondità dei pinoli e dell’uvetta.

E proprio come sosteneva Paracelso nel Cinquecento, lo stomaco è “un organo alchimista”, capace di trasformare ciò che mangiamo in energia, emozione e pensiero. Ogni assaggio, allora, diventa una piccola alchimia: un atto di trasformazione che nutre non solo il corpo, ma anche l’anima.

“Titti” è la nostra dedica a questa idea di cucina e di vita: quella che attraverso il gusto racconta qualcosa di più profondo.

Venite a scoprirla da Love Roma, in via Tunisi 51, 00192 Roma (quartiere Prati): “Titti” sarà disponibile fino a domenica. Una settimana di dolcezza, memoria e magia da gustare nel cuore della Capitale.