L’orto romano, l’originale serra per eventi e ristorazione vicino San Pietro, nel cuore verde di Roma

L’Orto Romano è il nuovo spazio eventi e ristorante nel cuore di Roma, che nasce con l’idea di mettere a disposizione del pubblico uno spazio unico nel suo genere, proprio dove un tempo sorgevano gli orti capitolini.

Siamo all’interno dell’antica Tenuta Piccolomini, a due passi da San Pietro e con vista sul Cupolone. È qui che c’è un cuore verde rimasto pressoché inalterato negli anni, che il 30 Novembre 2021 per quattro mesi ospiterà una serra temporanea di oltre 450 metri quadrati con spazio eventi e il ristorante Mr Doyle, realizzata con la collaborazione dei botanici di Vidiris e il design delle creazioni luminose Slamp.

Le due anime de L’Orto Urbano

Uno spazio con due anime, da una parte lo spazio multifunzionale e un hub culturale che ospiterà eventi, incontri, mostre e installazioni temporanee, con un particolare focus sui temi della sostenibilità ambientale e sull’importanza del contatto con la natura (con una capienza che va dalle 100 persone sedute ai 150 visitatori in piedi); dall’altra lo Smoke Barbecue di Mr Doyle, un vero e proprio ristorante in cui concedersi un aperitivo o una cena con il meglio che offre il barbecue all’americana, con circa 80 posti a sedere.



La serra urbana

Il verde è protagonista di tutto lo spazio de L’Orto Romano. La serra temporanea, comoda e riscaldata, è uno spazio moderno inserito in un contesto storico e naturalistico. Tutto intorno infatti, c’è un intero parco e all’interno della serra la disposizione e la scelta delle piante è stata pensata per far apprezzare a chi entra in questo spazio l’impronta green, nonché far scaturire una riflessione sulla trasformazione che il verde è in grado di operare all’interno di qualsiasi ambiente. A rendere tutto più armonioso e caldo, i lampadari e le lampade da terra dal design originale, eclettico e contemporaneo firmate Slamp.



L’esposizione botanica

All’interno della serra, è ospitata un’esposizione botanica permanente, con centinaia di piante di diverse tipologie, suddivisa in tre aree ben distinte. L’area del Bbq restaurant di Mr Doyle ha una connotazione botanica ispirata al confine fra Texas e Messico, con piante appartenenti al clima desertico e pre-desertico, come i cactus, gli arbusti e le succulente, adatte alla sopravvivenza in un clima arido. La zona Separè, che fa da cesura fra i due spazi, è dedicata alle piante tropicali, come kentie, palme da cocco e fiori sgargianti. Infine c’è l’Area Incontri, dove il verde è ispirato al clima sub-tropicale e contribuisce a creare un ambiente rilassante e che favorisca la concentrazione.



Atmosfera immersiva per lo Spazio eventi

La serra urbana de L’Orto Romano si propone come nuova location pronta ad accogliere eventi di qualsiasi tipologia, dai meeting aziendali alle giornate di team building, dalle mostre d’arte alle installazioni temporanee, dai corsi di formazione ai press day, dalle cerimonie private a quelle istituzionali. Se le piante fanno da set naturale, oltre ad avere capacità fonoassorbenti, per rendere gli eventi realmente immersivi c’è bisogno di un contributo della tecnologia. È per questo che sono stati distribuiti nello spazio della serra 8 ledwall (6 nella sala eventi e 2 nel ristorante di Mr Doyle), oltre alla connessione wi-fi e alla disponibilità a fornire tutto ciò che può servire per personalizzare qualsiasi tipologia di incontro.



The Real Smoke Barbecue di Mr Doyle

Aperto dal martedì alla domenica, dall’aperitivo alla cena, il ristorante di Mr Doyle si basa sulla filosofia del barbecue all’americana e delle cotture low&slow di questo format: carni selezionate rigorosamente Made in Italy, speziatura dalle note mediterranee, affumicatura con legni naturali non trattati, cottura dalle 6 alle 12 ore in affumicatori originali arrivato direttamente dagli States.



Il menu è strutturato su piatti facili da consumare, dalle Tapas ai Panini, dalla carne al piatto alle Combo, grazie alle quali si può assaggiare tutta la proposta bbq di Mr Doyle. In tutti i piatti, compresi i primi presenti in carta, sono protagoniste le carni che hanno reso famoso il format di Mr Doyle: il succoso pulled pork, il golosissimo pork belly, il delicato pulled beef, le ghiotte pork ribs, gli hamburger di manzo e le pork sausages. Si diceva appunto dei primi piatti, che comprendono un Ragù di pulled beef e ricotta salata, una Gricia con pork belly croccante e una goduriosa Lasagna salsiccia (ovviamente smoked) e funghi. Ampia la selezione dei panini, che sono ben 16 proposte compresi gli Speciali. Fra questi spiccano il famoso Mr Doyle (con pulled pork, cavolo marinato, cipolla caramellata, cheddar cheese e salsa bbq), il Panino del Direttore che mixa pulled pork e pork belly, oppure Lo Spcial di Dicembre come Mr Klaus con aggiunta di carciofi.



Per quanto riguarda l’aspetto beverage, è prevista una carta focalizzata sulle birre artigianali, ma anche cocktail e una selezione di vini a rotazione, finalizzata a valorizzare i vitigni e le singole tipologie di vino.



Hub Culturale

L’Orto Romano è un progetto ampio che mira a costruire uno spazio multifunzionale in grado di restituire al pubblico un luogo di Roma sconosciuto ai più. L’Orto Romano è una location contemporanea che mostra come sia possibile integrare in modo costante e intelligente la presenza del verde nella dimensione quotidiana, privata e pubblica. per questo si avvale della collaborazione di enti no profit e della vicina La Fattorietta, con cui verranno creati laboratori didattici e creativi pronti ad accogliere appassionati e famiglie.

L’ORTO ROMANO

Vicolo del Gelsomino, 68

(traversa Via Gregorio VII) – 00165 Roma

Parcheggio: su Gregorio VII oppure su Largo Cardinal Clemente Micara



CONTATTI MR DOYLE

349 0034779

restaurant@mrdoyle.it

www.mrdoyle.it

FB: @MrDoyleItalia

IG:@mrdoylebbq



CONTATTI SPAZIO EVENTI

345 0422848

eventi@ortoromano.it

www.ortoromano.it

FB: @ortoromanoeventi

IG: @ortoromanoeventi