Le originali e ormai mitiche boutique a cielo aperto® sono attese in Viale Val Padana e Piazza dei Consoli

L’autunno porta a ROMA, come è ormai di consuetudine, il ritorno de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le storiche bancarelle del mercato di qualità più famoso e amato d’Italia, quello vero! Una presenza ormai consueta dopo l’estate trascorsa nelle località di villeggiatura, che porterà con sé l’energia e lo stile inconfondibile del vero format originale, da non confondere con le tante velleitarie imitazioni.



Tutto il comprensorio interessato dell’Urbe si prepara dunque come sempre a vivere un’esperienza di shopping unica: bancarelle selezionate, eccellenze Made in Italy, capi moda irresistibili e il meglio dell’artigianato contemporaneo. Un vero e proprio spettacolo itinerante che, ogni volta, attira e conquista migliaia di visitatori. Un appuntamento imperdibile per chi cerca qualità, stile e l’atmosfera autentica di uno dei mercati più iconici del Paese.



Si potranno infatti ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto® dell’originale Consorzio in due appuntamenti speciali nella Capitale: sabato 3 ottobre, per l’attesissimo ritorno in Viale Val Padana (Municipio III, Monte Sacro-Conca d’Oro), nell’ambito della manifestazione “Rome 4 the World” di Banco Alimentare Roma, e domenica 4 ottobre in Piazza dei Consoli e Via dell’Aeroporto di Centocelle (Municipio VII, Cinecittà-Don Bosco).



Dunque, due momenti da non perdere assolutamente per le numerose legioni di fedeli fans del Consorzio che ogni volta ne reclamano il ritorno. Per loro, come sempre, sarà una rassegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

“Il nostro Consorzio – ricorda il Presidente, Andrea Ceccarelli – con il suo evento-mercato di qualità ha letteralmente re-inventato una professione storica alla luce dei tempi moderni, dimostrando che la passione per il proprio lavoro, l’ingegno artigianale, la ricerca della qualità dei materiali e l’attenzione alle tendenze, possono ancora fare la differenza nel competitivo mondo del commercio attuale”.



Da sempre avvolti in un alone mitico, i famosi ambulanti toscani – ormai valutati oltre l’aspetto commerciale e divenuti un vero e proprio fenomeno di costume – propongonoun autentico spettacolo di bancarelle, colori e pubblico, che fanno rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita.Sui grandi banchi di vendita è infatti possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell’artigianato di qualità: abbigliamento, con nuove collezioni griffate e di stock, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di arte fiorentina. La qualità è sempre rigorosamente declinata anche con la massima convenienza. Bandite per statuto imitazioni e “cineserie” di scarso pregio, è sui banchi de Gli Ambulanti di Forte di Marmi® che si trovano le nuove tendenze della moda, spesso riprese anche da tanti fashion blog e magazine femminili.



Non a caso il Consorzio (depositario del marchio unico, originale e registrato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”), nato per primo nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi storicamente e tuttora presenti nello storico e famoso (nel mondo) mercato di Forte dei Marmi, con lo scopo di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali, è stato da allora oggetto di diversi tentativi di imitazione. “Il nostro è un invito – spiega ancora il Presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli – a diffidare di ogni tentativo di imitazione e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle nostre merci e l’immagine coordinata delle nostre bancarelle. Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente“.



Per conoscere nel dettaglio il calendario completo delle date dei mercati del tour itinerante de Gli Ambulanti di Forte di Marmi®, è possibile consultare l’unico sito web ufficiale (attenzione ai “fake”) www.gliambulantidifortedeimarmi.it, dal quale si accede anche alla pagina Facebook da oltre 205mila fans reali e certificati, agli altri social media ed alla App del Consorzio.

Evento-Mercato di qualità con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®

Sabato 3 ottobre 2026 – Viale Val Padana (Municipio III, Monte Sacro-Conca d’Oro) – ROMA

Domenica 4 ottobre 2026 Piazza dei Consoli e Via dell’Aeroporto di Centocelle (Municipio VII, Cinecittà-Don Bosco) – ROMA

Dalle 8.00 alle 19.00, con orario continuato anche in caso di maltempo