L’opera lirica si reinventa sull’acqua con cinque performance originali sul Laghetto dell’EUR, tra natura, musica e sperimentazione

Cinque giorni, cinque navigazioni al giorno, cinque duetti diversi per cinque opere originali: è questa la formula poetica e sperimentale di Opera Boat, il progetto firmato E45 che porta l’opera lirica a bordo di un battello in movimento sul Laghetto dell’EUR, trasformando uno degli scenari più iconici di Roma in un palcoscenico galleggiante.

Dal 19 al 23 maggio 2024, ogni giorno sarà proposto un nuovo brano di musica contemporanea, pensato per voce lirica e uno strumento solista. Si parte alle ore 17, con repliche alle 18 e alle 19. L’evento è gratuito, ma richiede prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Il pubblico salirà a bordo dal molo della Passeggiata del Giappone (lato Viale Oceania) per una traversata tra musica e natura che toccherà luoghi suggestivi come il Giardino delle Cascate, accompagnati dalla composizione del giorno.

Ogni performance è firmata dal collettivo Innovafert e si ispira liberamente a grandi titoli della lirica: da Puccini a Britten, da Cavalli a Caccini, ogni brano è una riscrittura contemporanea pensata per sorprendere. Tra i protagonisti, cantanti e musicisti d’eccellenza come Jennifer Ciurez, Simona Ruisi, Alexandru Tiba, Federica Raja, affiancati da violino, fisarmonica, tromba, chitarra e oboe.

Opera Boat rientra nell’iniziativa Musica Mobile, con cui E45 sperimenta nuovi modi di vivere la musica d’autore in contesti urbani e quotidiani. Un’esperienza immersiva che coinvolge vista, udito e immaginazione. Il movimento del battello diventa parte stessa della composizione, in un intreccio di suoni, acqua e architettura che rende unica ogni replica.

Il progetto è realizzato con il sostegno di MiC e SIAE nell’ambito di Per Chi Crea, e nasce in collaborazione con La Barcheria.