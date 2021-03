Loison, dolci di Pasqua da regalare: dalla colomba al caramello salato alla sbrisola al miele

Per la Pasqua 2021, Loison ha messo a punto una serie di meravigliose proposte: ecco quali sono i migliori dolci da regalare e le colombe più gustose

Le festività di Pasqua sono ormai ad un passo, e con loro la voglia di rivivere il meglio della tradizione insieme alle persone che amiamo. Si tratta anche di un periodo di dolcezza, nel quale riscoprire sapori e profumi che ci accompagnano da sempre. Siete alla ricerca di qualche idea utile e golosa? Ecco qualche consiglio sui dolci di Pasqua da regalare: tutti squisiti e da gustare dal primo all’ultimo morso.

Loison, dolci di Pasqua da regalare: la colomba al caramello salato

Fare un regalo è spesso un gesto d’amore nei confronti delle persone che amiamo, nelle quali vorremmo vedere solo tanta felicità, anche in un anno difficile come quello che abbiamo appena vissuto. È per questo che, nello scegliere i migliori dolci di Pasqua da regalare, è bene prestare la massima attenzione a ciò che andremo a scegliere.

Loison, storica azienda vicentina con punti vendita in tutta Italia e un attivissimo shop online, ad esempio, propone prodotti unici e originali, che seguono la tradizione ma con un tocco di innovazione. Un esempio? La Colomba al caramello salato, novità del 2021: il classico dolce che si veste a nuovo con una farcitura esclusiva 100% Made in Loison.

Realizzata su ricettazione di Dario Loison, questa colomba ricerca la stabilità e l’equilibrio tra dolce e salato, dove l’uno non sovrasta sull’altro. Si tratta di un dolce pasquale che conquista al primo sguardo grazie alla voluttuosa copertura rigorosamente fatta a mano di cioccolato bianco al caramello, nocciole Piemonte IGP e granella di zucchero, farcito con gocce di cioccolato al latte e crema al caramello al burro salato.

@Loison

La colomba all’Amarena e Cannella

Loison, però, è anche un’icona di stile senza tempo e se nel suo catalogo Primavera 2021 siete alla ricerca di dolci da regalare per Pasqua, troverete senz’altro un’idea interessante nella colomba all’amarena e cannella.

Si tratta d una colomba artigianale molto apprezzata da chi conosce già Loison, e che diventerà senz’altro una delle scelte preferite di chi lo sta scoprendo ora!

Grazie alla presenza di carnose amarene semicandite e da un inconfondibile aroma di cannella, questa colomba offre una combinazione unica di sapori, coniugata a una ricca copertura di granelli di zucchero e Mandorle di Bari e di Avola.

@Loison

La sbrisola Noce Miele

Se come dolce da regalare per Pasqua siete alla ricerca di qualcosa di diverso, perché non optare per una sbrisola Noce Miele? Si tratta di uno dei più amati dolci di Loison, che propone un impasto friabile a base di burro arricchito con noci e miele italiano.

Sappiamo bene che è un prodotto della tradizione veneta non tipicamente pasquale, ma che conquista il palato in ogni periodo dell’anno. Ogni Sbrisola di Loison è stesa a mano nello stampino, per rendere ogni dolce unico e diverso dall’altro.