A Roma, un luogo magico attende i piccoli esploratori e le loro famiglie: Little World Roma, un museo interattivo pensato appositamente per stimolare la curiosità, l’apprendimento e il divertimento dei bambini di tutte le età.

A Little World Roma, i protagonisti sono i bambini, invitati a interagire, sperimentare e scoprire il mondo che li circonda attraverso il gioco.

Situato in una posizione facilmente accessibile, a Viale Guglielmo Marconi 70 – 00146, Roma

(Presso Galleria Marconi – Piano -1), Little World Roma si presenta come un universo in miniatura, dove i bambini possono intraprendere avventure emozionanti e istruttive.

Ogni area del museo è progettata per coinvolgere i sensi e la mente, offrendo esperienze pratiche che spaziano dalla scienza alla cultura, dall’arte alla tecnologia.

Il museo è suddiviso in diverse aree tematiche, ognuna con installazioni interattive pensate per rendere l’apprendimento un’esperienza coinvolgente e divertente. I bambini possono diventare piccoli scienziati, esplorare i segreti del corpo umano, cimentarsi con esperimenti di fisica e chimica in modo sicuro e giocoso.

Little World Roma offre anche l’opportunità di viaggiare virtualmente attraverso il mondo, scoprendo diverse culture, tradizioni e stili di vita. Attraverso exhibit interattivi e multimediali, i bambini possono “visitare” paesi lontani, conoscere le loro usanze e sviluppare una mentalità aperta e curiosa.

Il museo ospita regolarmente laboratori didattici e creativi, dove i bambini possono esprimere la propria fantasia attraverso attività artistiche, manuali e scientifiche. Un’occasione per imparare nuove tecniche, sviluppare la manualità e dare libero sfogo alla creatività.

Per i più piccoli, Little World Roma offre aree gioco sicure e stimolanti, progettate per favorire lo sviluppo motorio, la socializzazione e l’apprendimento attraverso il gioco libero.

Il museo arricchisce costantemente la sua offerta con eventi speciali, mostre temporanee e attività a tema, offrendo sempre nuovi spunti di interesse e divertimento per i visitatori abituali e per chi viene per la prima volta.

Informazioni Utili per la Visita:

Biglietti: ci sono dei prezzi differenti per alcune fasce di età:

1.⁠ ⁠Da 0 a 12 mesi, ingresso gratuito

2.⁠ ⁠Da 1 anno a 3 anni, biglietto ridotto ad €10,00 (acquistabile solamente in reception)

3.⁠ ⁠Da 3 anni in su, biglietto standard

Il biglietto è valido per una permanenza di 1 ora e 45 minuti



È sempre consigliato acquistare i biglietti online così da avere la sicurezza di poter accedere al museo, tuttavia, previa disponibilità, è possibile comprare i biglietti direttamente in loco.



il biglietto consente di accedere a tutte le aree di gioco senza esclusioni.

Si consiglia di consultare il sito web ufficiale di Little World Roma per verificare gli orari di apertura, i prezzi dei biglietti, il programma dei laboratori e degli eventi speciali, e per eventuali norme di accesso. È spesso consigliabile prenotare in anticipo, soprattutto durante i fine settimana e i periodi di maggiore affluenza.



I calzini sono obbligatori, per garantire la sicurezza di tutti, è obbligatorio per tutti i partecipanti (sia adulti che bambini) indossare i calzini antiscivolo durante la permanenza all’ interno del museo.

Si possono utilizzare calzini antiscivolo già in vostro possesso oppure acquistarli facilmente in reception al costo di €2,00 cadauno.