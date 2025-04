L’estate nel litorale romano inizia a partire dal 1° maggio e terminerà più tardi rispetto al solito: tutti i dettagli

Mentre la primavera sembra tardare ad arrivare, c’è chi sta già pensando all’estate e alle lunghe giornate da passare al mare. Manca sempre meno all’apertura del litorale romano che inizierà la stagione a partire dal 1° maggio.

Litorale romano, tutti i dettagli sull’apertura 2025

Il litorale romano aprirà gli ombrelloni il 1° maggio fino al 30 ottobre, tempo permettendo. Qualche giorno fa è stata approvata in Giunta una memoria e Roma Capitale ha dato mandato agli uffici di attivare tutte le procedure che servono per consentire l’inizio regolare della stagione e completare in modo rapido con tutte le verifiche del caso. Il team è a lavoro anche per le gare in corso e garantire il subentro dei nuovi concessionari o la prosecuzione delle attività esistenti.

“Abbiamo voluto prolungare la stagione balneare di un mese e garantire la regolare apertura degli stabilimenti il primo maggio. Con questa decisione diamo un segnale chiaro: Ostia è una risorsa strategica e vogliamo valorizzarla“. Ha affermato il primo cittadino Roberto Gualtieri. “I ricorsi ci hanno certamente rallentato, ma siamo pronti a partire rendendo il mare di Roma più accessibile e attrattivo e offrendo a tutti i migliori servizi con trasparenza e serietà. Ostia è un punto di forza per la Capitale: apriamo una stagione che parla di futuro e non più di attese”. Ha concluso.

Altri dettagli

La stagione 2025 prevede un piano utile a rispettare i termini di legalità, spesso venuti meno in passato. E’ in atto la gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali che riguardano 31 stabilimenti e 9 spiagge libere con servizi, per cui sono pervenute oltre 150 offerte, in corso di istruttoria da parte della Commissione.

Nell’attesa, gli attuali gestori, che ne faranno richiesta, potranno proseguire provvisoriamente con le attività fino a quando subentreranno i concessionari, così da intraprendere l’avvio regolare della stagione. Le strutture che non rientrano nel piano regolatore saranno chiuse.

FOTO: SHUTTERSTOCK