Torna puntuale anche quest’estate uno degli eventi più amati dagli appassionati di moda e artigianato di qualità: “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®” fanno tappa sul litorale romano con due imperdibili appuntamenti, trasformando Santa Marinella e Ostia in capitali dello shopping open air.

Sabato 19 luglio a Santa Marinella, lungo il suggestivo Lungomare G. Marconi, e domenica 20 luglio a Lido di Ostia, in Piazza Sirio, le celebri boutique a cielo aperto® porteranno in scena tutto il fascino, l’eleganza e la qualità del Made in Italy artigianale. Gli orari? Dalle 8.00 alle 19.00, con orario continuato anche in caso di maltempo.

Il celebre format de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® – marchio originale e registrato, nato nel 2002 – è sinonimo di eccellenza: bancarelle curate nei minimi dettagli, prodotti selezionati con attenzione, atmosfera vivace e coinvolgente. Un vero spettacolo itinerante che ha saputo reinventare il concetto di mercato, valorizzando le radici dell’artigianato toscano e italiano con un tocco contemporaneo.

“Siamo felici di tornare sul litorale romano – commenta Andrea Ceccarelli, Presidente del Consorzio – dove il nostro pubblico ci accoglie sempre con grande entusiasmo. Il nostro evento-mercato vuole rappresentare un’esperienza d’acquisto diversa, dove la qualità, la passione e l’eleganza sono protagoniste assolute. E dove si acquista con gli occhi, prima ancora che con il portafoglio”.

Sui grandi banchi in esposizione si potranno trovare capi d’abbigliamento di collezione e di stock, pelletteria artigianale (borse, scarpe), cachemire di alta gamma, biancheria per la casa, stoffe pregiate, pellicce, bijoux artigianali, porcellane e raffinati tessuti di arte fiorentina. Tutto all’insegna della qualità autentica e della massima convenienza, in una cornice che richiama lo spirito originale del Mercato del Forte.

Bandite per statuto le imitazioni e le produzioni di scarso pregio, il Consorzio invita i visitatori a diffidare delle imitazioni e a fare riferimento solo al sito ufficiale www.gliambulantidifortedeimarmi.it, che raccoglie tutte le date del tour e dà accesso alla community social con oltre 200.000 follower reali.

Due giorni, due piazze, un solo grande spettacolo: Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® sono pronti a conquistare ancora una volta il cuore dei romani.

Appuntamenti da non perdere:

📍 Sabato 19 luglio 2025 – Lungomare G. Marconi – Santa Marinella

📍 Domenica 20 luglio 2025 – Piazza Sirio – Lido di Ostia (Roma)

🕗 Orario continuato: dalle 8.00 alle 19.00, anche in caso di maltempo

Un evento unico, dove lo shopping incontra la passione per la bellezza.