Dal 21 al 29 novembre 2026 torna Libridine!, il festival diffuso delle librerie promosso dalla Camera di Commercio di Roma: oltre 60 librerie, incontri con autori, reading, laboratori per bambini e famiglie in tutta la città e nell’area metropolitana.

Libridine! 2026, il festival diffuso delle librerie di Roma

Dal 21 al 29 novembre 2026 torna Libridine!, il festival diffuso delle librerie che trasforma Roma e il territorio metropolitano in una grande festa della lettura. Per la sua terza edizione sono ben 60 le librerie aderenti, pronte ad animare la città con incontri, presentazioni, reading, laboratori e attività per tutte le età.

Un programma ricco di ospiti e appuntamenti

Promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, Libridine! porta nelle librerie della Capitale e dei comuni limitrofi alcuni tra i protagonisti più amati del panorama culturale italiano. Tra i nomi in calendario ci sono Fabio Volo, Roberto Emanuelli, Tiziana Ferrario, Nicola Lagioia, Simon & The Stars, Andrea Scarpa, Umberto Guidoni, Lorenzo Pinna e Csaba dalla Zorza, che incontreranno il pubblico in una serie di appuntamenti diffusi tra Roma, Velletri, Frascati, Monterotondo, Ladispoli, Marino e Genzano.

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Librerie come presìdi culturali nei quartieri

In nove giorni di festival, Libridine! propone letture animate, laboratori creativi per bambini, gruppi di lettura, incontri di approfondimento e reading poetici, valorizzando le librerie come presìdi culturali e luoghi di socialità. Dalle strade del centro alle periferie, fino ai comuni della Città metropolitana, il festival sostiene il tessuto commerciale e culturale del territorio, ribadendo il ruolo centrale dei librai nella vita quotidiana delle comunità locali.

Come consultare il programma completo di Libridine!

Il calendario degli appuntamenti di Libridine! è in continuo aggiornamento e raccoglie tutte le iniziative ospitate dalle librerie aderenti di Roma e dell’area metropolitana. Il programma completo, con orari, sedi e modalità di partecipazione agli eventi, è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione Festival delle Librerie, dove è possibile restare aggiornati anche su eventuali variazioni.

Foto: Ufficio Stampa