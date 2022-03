Libri Come 2022, tanti eventi gratuiti con voucher

Tutto pronto per la 13 edizione di Libri Come, la festa del libro che ormai rappresenta un appuntamento fisso per i tanti romani e turisti amanti dei libri.

Dall’11 al 13 Marzo 2022 l’Auditorium Parco della Musica di Roma sarà animato da scrittori, giornalisti, letterati che attraverso incontri, reading, dialoghi e lezioni intratterranno il “pubblico dei lettori”.

Questo nuovo appuntamento con la Festa del Libro della Lettura è da intendersi come la “prima nuova edizione”, così è stata definita da Marino Sinibaldi che cura la manifestazione con Michele De Mieri e Rosa Polacco.

Si torna finalmente in presenza, dopo la lunga pausa causata dal Covid: si potrà finalmente condividere dal vivo le parole e le riflessioni di intellettuali, narratori e poeti ospiti della manifestazione culturale.

Novità assoluta dell’edizione 2022 saranno gli spazi: oltre alla Sala Sinopoli, Sala Petrassi e Sala Santa Cecilia, verranno aperti al pubblico di Libri come anche l’AuditoriumARTE e l’AutoriumGARAGE al fine di mettere tutti gli ambienti disponibili a disposizione del pubblico.

Il tema centrale di questa edizione sarà Terra, da intendersi sia come Ambiente/Pianeta da salvare sia come Mondo/Territorio in cui accadono le cose, protagonista in queste ultime ultime ore del terribile attacco della Russia all’Ucraina.

Libri COME 2022 avrà quindi un programma in continua evoluzione, in cui i protagonisti della manifestazione saranno pronti a ‘connettersi’ all’evoluzione degli accadimenti… il ‘Come’ avrà ancora più centralità in questa edizione della Festa del Libro.

Per Libri Come, tanti gli autori tra cui: Zadie Smith, John Banville, David Leavitt, Damon Galgut, Frank Westerman, Dacia Maraini, Ascanio Celestini, Telmo Pievani, Stefano Mancuso, Diego Bianchi, Massimo Recalcati, Emanuele Trevi, Francesca Mannocchi, Nicola Lagioia, Serena Dandini, Elena Stancanelli, Alessandro Bergonzoni, Elenora Danco, Licia Troisi, Franco Arminio e Stefano Bartezzaghi.



La tradizionale mostra che Libri Come dedica al fumetto e alla grafica è affidata quest’anno all’artista e attivista Gianluca Costantini, autore dell’immagine che sostiene la campagna per la liberazione di Patrick Zaki.

Si aggiunge inoltre la mostra di Silvano Amato, Libri dentro come fuori, allestita nello spazio espositivo AuditoriumArte per raccontare il modo in cui nasce e si sviluppa il disegno dei libri e qual è il processo creativo che sottende alla grafica editoriale.

Molti incontri e appuntamenti in programma sono ad ingresso gratuito: sarà sufficiente richiedere il voucher online. Alcuni appuntamenti saranno in streaming sulle piattaforme dell’evento.

Per tutti i dettagli si rimanda al sito>> https://www.auditorium.com/rassegna/libri_terra-25383.html