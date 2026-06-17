Dal 3 al 26 luglio 2026, il Teatro del Lido di Ostia ospiterà la decima edizione di “Teatri d’Arrembaggio”, un festival estivo multidisciplinare interamente gratuito. L’evento propone 16 appuntamenti che spaziano dalla stand up comedy contemporanea e spettacoli teatrali serali fino a laboratori creativi e rappresentazioni pomeridiane per bambini.

Il litorale romano di Ostia si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto all’insegna dell’inclusione, del gioco e della cultura contemporanea. Dal 3 al 26 luglio 2026, il Teatro del Lido di Ostia ospiterà la decima edizione di “Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, InCanti e Castelli di Sabbia”. Il festival multidisciplinare ideato da Valdrada proporrà 16 appuntamenti completamente gratuiti, pensati per far dialogare generazioni e linguaggi differenti: dalla comicità più tagliente alle favole per l’infanzia, fino ai laboratori creativi. L’obiettivo della manifestazione è riaffermare la cultura come bene comune, abitando il territorio non solo come platea, ma come spazio di incontro e crescita per l’intera comunità.

“Piraterie”: la stand up comedy e il teatro d’autore per gli adulti

Il cartellone serale, dedicato principalmente al pubblico adulto e ribattezzato Piraterie, prenderà il via alle ore 21.00. Ad aprire le danze il 3 luglio sarà Daniele Parisi con il suo monologo surreale “Non è uno sport acquatico”. Il giorno successivo, il 4 luglio, Chiara Becchimanzi salirà sul palco con “Eroina”, uno spettacolo acclamato in tutta Italia che intreccia autobiografia e stand up comedy per smontare gli archetipi femminili della società moderna.

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Il programma del venerdì e del sabato proseguirà per tutto il mese con nomi di rilievo della scena satirica e performativa italiana:

I l 10 luglio sarà il turno delle irriverenti Karma B con lo show di musica e drag “Cominciamo Male”.

sarà il turno delle irriverenti Karma B con lo show di musica e drag “Cominciamo Male”. L’ 11 luglio Simonetta Musitano presenterà “Cerco solo divertimento”, una riflessione ironica sulle contraddizioni dell’identità contemporanea.

Simonetta Musitano presenterà “Cerco solo divertimento”, una riflessione ironica sulle contraddizioni dell’identità contemporanea. Il 17 luglio Walter Cerrotta e Giorgia Conteduca porteranno in scena “Salmoni”, un testo incentrato sul rapporto tra l’individuo e il controllo sociale degli algoritmi.

Walter Cerrotta e Giorgia Conteduca porteranno in scena “Salmoni”, un testo incentrato sul rapporto tra l’individuo e il controllo sociale degli algoritmi. Il 18 luglio Xhuliano Dule racconterà il riscatto e il fallimento in chiave comica con “Remuntada”.

Xhuliano Dule racconterà il riscatto e il fallimento in chiave comica con “Remuntada”. Il 24 luglio la compagnia Lesibu presenterà “A cosa serve essere belli dentro se poi non ci entra nessuno”, per la regia di Max Vado.

la compagnia Lesibu presenterà “A cosa serve essere belli dentro se poi non ci entra nessuno”, per la regia di Max Vado. Il 25 luglio la chiusura delle sezioni serali sarà affidata a Pietro Sparacino e al suo nuovo live di stand up comedy “Lucido”, focalizzato sulle incertezze dell’età adulta e della stabilità.

“InCanti” e “Castelli di Sabbia”: lo spazio per famiglie e bambini

Il festival riserva una parte fondamentale della sua proposta alle nuove generazioni. La sezione InCanti, in programma la domenica alle ore 19.00, ospiterà alcune delle realtà più importanti del teatro ragazzi in Italia. Il 5 luglio l’Accademia Perduta Romagna Teatri proporrà “Granny e il Lupo” , seguita il 12 luglio da Roberto Anglisani con “L’Avventura di Nino”, uno spettacolo incentrato sulla gestione delle proprie paure. Il 19 luglio il Teatro Verde metterà in scena il classico “Il Pifferaio di Hamelin” , mentre il 26 luglio la Fondazione AIDA chiuderà il ciclo con le avventure di “Pippi Calzelunghe”.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.00, spazio invece ai laboratori di Castelli di Sabbia. I più piccoli e le loro famiglie potranno sperimentare lo yoga d’infanzia con “Il Cerchio dei Piccoli Yogi” (a cura di Samadhi Yoga Shala), l’espressione artistica con “Trame d’Incanto” di Riccardo Gioia, la costruzione di burattini con i professionisti del Teatro Verde e l’avvicinamento giocoso alla lingua inglese grazie all’esperienza musicale “Singalong” di Paola Sacco.

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Informazioni utili e mobilità

Tutti gli spettacoli e le attività si terranno presso il Teatro del Lido di Ostia, in Via delle Sirene 22. L’ingresso a ogni appuntamento è interamente gratuito. Per la partecipazione ai laboratori pomeridiani, dato il numero di posti, è obbligatorio prenotarsi inviando una email a valdradateatro@gmail.com.

Photocredits Francesca Ocello